Ayuso castiga sin Urgencias a los pueblos que no son del PP

Getafe, Alcorcón, Leganés, Parla, Coslada, Campo Real, Moralzarzal y Morata de Tajuña. Ninguna de las localidades que ayer -lunes de puente- tuvieron cerradas las Urgencias de sus centros de salud están gobernadas por el Partido Popular. El domingo, dos de cada tres ambulatorios que no abrieron por falta de sanitarios estaban en pueblos donde no gobierna el PP. El sábado, misma medicina. El nuevo modelo de Urgencias Extrahospitalarias implantado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid está castigando a los madrileños residentes en pueblos donde el Partido de Génova perdió las elecciones.

Por David Arnanz

“Hoy martes festivo, las urgencias del Centro de Salud de Moralzarzal, competencia de la Comunidad de Madrid, vuelven a estar cerradas por falta de personal. Si tienes alguna urgencia acude al hospital de Villalba. Estamos reclamando a la Comunidad de Madrid su apertura”. Este es el mensaje con el que el ayuntamiento de Moralzarzal, regido por el partido Vecinos Por Moralzarzal Participa! (VPM!) ha comunicado hoy, martes 1 de noviembre que hoy tampoco hay está abierto el centro de Salud. Según datos de la Plataforma de Profesionales de los Servicios de Atención Rural de Madrid, es el cuarto día consecutivo que el centro de Salud no ha abierto sus puertas por falta de sanitarios. Una localidad de la sierra noroeste de Madrid, con más de 14.000 vecinos entre censados y residentes de fin de semana sin servicio de Urgencias ningún día durante cuatro días del puente de Todos los Santos. El consistorio de Moralzarzal está regido por el partido Vecinos por Moralzarzal Participa! (VMP!).

Es la realidad que se está viviendo estos días en la Comunidad de Madrid por la implantación el pasado jueves del nuevo modelo de Urgencias Extrahospitalarias. La Consejería de Sanidad pretende abrir 80 PAC (Puntos de Atención Continuada, como los llaman ahora) con el personal de 40. Y la situación está siendo de infarto.

“Es como medicina de campaña sin estar en guerra. ¿Qué sucedería si la hubiera?” Isabel Lozano García hace esta reflexión en Twitter el 31 de octubre, un lunes de puente plagado de fiestas de Halloween. Sabe de lo que habla. Es enfermera de uno de los SAR (Servicio de Atención Rural) que la Comunidad de Madrid “cerró para, a continuación, abrir casi el doble de PAC con el mismo personal más voluntarios”, dice. La enfermera Lozano denuncia que al centro médico de la localidad de Campo Real han acudido el médico, enfermero y celador, pero han recibido la orden de cerrar para repartirse por otros puntos de la Comunidad de Madrid. Al médico lo mandaron a Villarejo, a la enfermera la trasladaron al centro de Rivas y el celador tuvo que tirar para Mejorada. Así, 6.500 vecinos de Campo Real (a los que hay que sumar los residentes de fin de semana) se han quedado sin servicio de Urgencias por una decisión política de la Consejería de Sanidad de Díaz Ayuso. El ayuntamiento de Campo Real está regido por el partido Centro Independiente Democrático Campeño (CIPC).

Seis pueblos del PSOE sin Urgencias

Como en Moralzarzal y Campo Real, ayer lunes de puente, otros seis pueblos tuvieron sus Centros de Salud cerrados a cal y canto: Alcorcón, Coslada, Morata de Tajuña, avenida de los Ángeles (Getafe), La Fortuna, (Leganés) y San Blas (Parla). En todas ellas gobierna el PSOE.

Si nos centramos en la capital, son los barrios de trabajadores los que se han llevado la peor parte de este nuevo modelo sanitario del gobierno de Ayuso. Se trata de Carabanchel, Moratalaz, Latina y Vallecas. Según datos de SAR Madrid, en total fueron 12 de 80 los Centros de salud que no abrieron sus puertas, el 15’6% del total. Y de los que pudieron abrir, en 33 de los ambulatorios (42’8%) hubo falta de personal, en la mitad faltaba un médico, en el 19% no había enfermeras y uno de cada cuatro no contaba con un celador. Solo 25 Puntos de Atención Continuada de 80 abrieron sus puertas con los tres estamentos. “Este modelo busca deteriorar la asistencia y las condiciones laborales en la Sanidad Pública para favorecer la huida de profesionales y el crecimiento de seguros privados”, dicen en la Plataforma. Por eso está convocada una huelga de las Urgencias Extrahospitalarias para el próximo fin de semana (4,5 y 6 de noviembre), que tendrá como lema “Necesitamos personal suficiente en los puntos de Urgencia para garantizar la calidad asistencial”.

Domingo: temer por su integridad

El domingo 30 de octubre la situación fue más caótica aún. Quince pueblos de la Comunidad de Madrid con Centro de Salud cerrado, sólo uno de cada tres gobernado por el Partido Popular: Las Rozas de Madrid, Boadilla, Perales de Tajuña, San Agustín de Guadalix y Rozas de Puerto Real. Por el contrario, al menos nueve localidades regidas por otro partido sufrieron las carencias de este modelo sanitario del consejero Ruiz Escudero. Campo Real, Moralzarzal, Griñón y Torrelodones, gobernados por partidos vecinales independientes. Valdemoro, con un alcalde de Ciudadanos. Y Coslada, Galapagar, Getafe y Pinto, del PSOE.

En varios centros de salud se vivieron el domingo escenas de pánico y violencia. La Plataforma SAR Madrid ya lo avisó el mismo domingo a las 7.19 de la mañana. “Muchos compañeros SOLOS en los centros de Urgencias pasando miedo por si viene una urgencia real pero también por si sufren una agresión. Y estáis agitando a la población contra ellos. Si ocurre, vais a tener parte de responsabilidad. Es una vergüenza lo que estáis haciendo”, alertaba a través de Twitter de la realidad que se estaban viviendo en los PAC madrileños y avisaban que las declaraciones de los políticos acusando a los médicos podrían traer consecuencias. Y así fue. Doce horas más tarde, la doctora Guadalupe Pajares sufría una brutal agresión por parte de un paciente en el Centro de Salud de Guadarrama, tal y como contó Crónica Libre.

En Rivas Vaciamadrid, localidad gobernada por Izquierda Unida, inició la guardia el domingo una sola doctora. En esa situación y teniendo en cuenta que la puerta estaba en mal estado, empezó a temer por su integridad personal. Tras hablar con el jefe de guardia, que no le ofreció solución alguna, decidió interponer una denuncia ante la Guardia Civil dirigida al jefe de Guardia que se ha negado a reubicarla. En Aranjuez fue una celadora la que se vio sola ante el peligro. ¿Qué puede hacer una celadora sin médico ni enfermera en caso de que se presentara una urgencia grave? Nada. Esa situación le provocó un problema de salud. Al transmitir a sus superiores lo que estaba sufriendo recibió la orden de cerrar y marcharse a hacer el turno al ambulatorio de Ciempozuelos, pero a esas alturas su estado de salud era tal que, tras ser valorada por la Unidad de Atención Domiciliaria (UAD) se tuvo que marchar a su casa porque en ese estado no podía trabajar. En Torrelodones se ha tenido que cubrir el puesto médico con un MIR, es decir un médico que está todavía en proceso de formación, sin ningún adjunto que le pueda tutorizar durante la guardia. Son los testimonios que han recogido la Plataforma de Profesionales de los Servicios de Atención Rural de Madrid llamando a los Centros de Salud o mediante contacto personal con los profesionales implicados.

En total, el domingo 30 de octubre faltó personal en el 60,3 por ciento de los Puntos de Atención Continuada. De ellos, en un 49 por ciento no hubo médicos, en el 18 por ciento estuvieron sin personal de enfermería y en el 17 por ciento no hubo celadores.

Sábado: la urgencia se pudo convertir en tragedia

En el Centro de Salud de Buitrago de Lozoya, pueblo gobernado por PSOE, la urgencia se pudo convertir en tragedia. El sábado acudió una niña con anafilaxia, una reacción alérgica extremadamente grave que afecta a todo el organismo, una especie de reacción explosiva del sistema inmune hacia un agente externo que incluye la constricción de las vías respiratorias e inflamación de la lengua o garganta, vómitos o diarreas. Pero no pudieron hacer nada porque no había médico y la derivaron al hospital de San Sebastián de los Reyes.

El sábado 29 faltó personal en el 72 por ciento de los centros. De ellos, el 81 por ciento careció de médicos. En el 27 por ciento no contó con enfermería y el 37 por ciento abrió sin celadores. Lo más grave y perjudicial para los ciudadanos, según datos obtenidos y verificados por la Asociación de Afectados por el cierre de los SUAP y la Plataforma SAR, el sábado no pudieron abrir por falta de personal el 16’4 por ciento de todos los centros de la Comunidad de Madrid. Al margen de los que no pudieron abrir de la capital, al menos once localidades tuvieron sus ambulatorios cerrados: Campo Real, Moralzarzal, Galapagar, Getafe, Pinto, Torrelaguna, Torrelodones, Valdemoro y cuatro localidades del Partido Popular (Las Rozas, San Agustín de Guadalix, Rozas de Puerto Real y Boadilla.

El sábado ocurrieron también escenas que ilustran lo que los médicos denuncian: el plan chapucero y a toda prisa del gobierno de la Comunidad de Madrid. En Mejorada del Campo solo hubo una enfermera que no tenía las llaves del centro.

Comparte esto: Twitter

Facebook