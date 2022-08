Casals amenazó a Sáenz de Santamaría y consiguió elevar hasta Rajoy su disputa con el CNI

El consejero de Atresmedia y presidente de La Razón no zanjó el roce con el general Félix Sanz Roldán con el revelador mensaje sobre su afición a matar gatos. Convocó una comida con la vicepresidenta del Gobierno y una cena con el ministro Jorge Fernández Díaz, hasta que consiguió que el presidente le llamara para interceder ante el jefe de los espías.

Patricia López

Fue el director de La Razón, Paco Marhuenda, quien le transmitió un mensaje de un presunto amigo del general Félix Sanz Roldán que contendría una presunta amenaza de muerte. A pesar de ser un método muy poco discreto para el entonces jefe de los espías españoles, Mauricio Casals, presidente de La Razón, consejero de Atresmedia, príncipe de las tinieblas para algunos editores, tronco de las cloacas de los comisario José Manuel Villarejo, José Luis Olivera y el empresario Adrián de la Joya, se lo tomó muy en serio.

Como desvelaba ayer Crónica Libre, lo primero que hizo fue contestar al presunto amigo del director del Centro Nacional de Inteligencia -en otros tiempos amigo y asiduo invitado a las fiestas de La Razón, a quien ahora apodaba Miau miau-, con ese: “Cuando era pequeño una de mis aficiones era cazar gatos y quemarlos vivos y que esta… no la había perdido”.

Pero eso era poca cosa, como siguió contando en ese encuentro en el Palace a sus colegas Villarejo y de la Joya y se puede escuchar y leer a continuación. Todo pasó en una celebración de cumpleaños. A la mesa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, su jefa de gabinete María Pico, el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Mauricio Casals: Estuve hablando en una cena que tuve el lunes de la semana pasada con Jorge [Fernández Díaz, ministro de Interior] estaba con Creuheras [José Crehueras, presidente de Atresmedia]. Creuheras se acojonó, y me dijo que por favor nos olvidáramos de un tema, y no sé cuantas historias más. A Jorge no le gustó nada, me dijo que no se lo creía... y yo ¡cojonudo! y el miércoles tuvo una comida. Esto por favor... Villarejo: No, no, esto no existe. MC: No existe... Soraya, Jorge, María Picó, Paco Martín. En la comida saqué el tema, Soraya me dijo que sería imposible. María Picó me dijo que ¿cómo yo me podía relacionar contigo? cuando eras lo peor, de lo peor, de lo peor. Paco se cayó, con lo cual me hace pensar que, Paco está en un doble juego. No sé si me estoy explicando o no lo sé. V: Sí, sobre todo con Soraya. MC: Jorge me dijo... y no, con María. V: Han tenido sus rollos. MC: Cosa que Paco a mí me dijo que no, pero que lo estoy comprobando por otras vías... V: Que sí. MC: Entonces, me he enterado del entramado. Y el entramado va de lo siguiente: Félix intenta ser la nueva Autoridad Nacional de Inteligencia, o sea... V: Es un proyecto que presentó él hace unos meses. Y se lo tiraron para atrás. MC: Bueno... no. V: Se lo han tirado, por ahora, para atrás MC: No, no estaba claro. Ahora Rajoy estaba muy encoñado porque es es el equivalente al Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entonces, no estaba nada claro. Soraya estaba muy por la labor, muy propiciada por, por María. Y Jorge estaba un poco en babia, pensando en que esto se lo habían tirado para atrás y, a ver, yo la información está la tengo por Moncloa directamente. Entonces a Jorge le dije: "Mira Jorge, tú te crees que esto lo han tirado para atrás pero no lo han tirado para atrás. Y, a la que te descuides un poco, estos informes que tu hiciste, etcétera, etcétera, no van a servir una puta mierda. Porque, a ver, se ha corrido la voz de que Interior es una casa putas, y se ha corrido este rumor, entre otras cosas porque Félix ha corrido este rumor. Y porque Cosidó no ha hecho nada como para frenarlo. Y el tonto de Arsenio [Fernández de Mesa, ex director de la Guardia Civil] y amén. Entonces esta es la típica situación, complicadísima en la que Rajoy tiene la sensación de que interior es una casa putas. Y que la única manera de enderezar esto es con un militar.

Rajoy tiene la sensación de que Interior es una casa putas. Y que la única manera de enderezar esto es con un militar”. Mauricio Casals

Casals amenaza con Ferreras y sus reportajes

Como queda claro, el directivo tomó desde el principio de la comida las riendas de por dónde iba a ir la conversación. De tal manera que cuando el resto quiso dejar los temas peliagudos hasta el postre o intentar limar la postura de Casals, este volvió de nuevo a la carga amenazando con que Ferreras iba a hacer una serie de reportajes en la que no saldría bien parado ni el CNI ni los allí presentes. Por ejemplo, sacarían el asunto del secuestro de periodistas, harían otro sobre Corina e incluso entrevistarían a Villarejo, algo que sí ocurrió.

Como se puede escuchar y leer a continuación, la comida discurrió en estos términos, según Mauricio Casals:

Casals: Para que veáis un poco como fue la comida, de gran violencia, en el sentido de que Soraya y María defendían mucho al general. Jorge estaba violentísimo, diciendo: "Esto no puede ser. No es posible que te haya amenazado de esta manera". Y digo, oye, a ver, a mí no me lo han dicho. Se lo han dicho a Paco Marhuenda, si queréis le llamo y pongo el manos libres. Villarejo: Jorge tiene mucha relación con él ¿no? o tiene buena más o menos. C: Sí tenía, pero, pero es que no fue el general, fue un enviado del general. Entonces digo, Oye. Y Paco no es mentiroso, o sea. V: No. C: Puede tener cosas, pero mentiroso, no, no. O sea, es que hay gente. V: Y a ti te tiene pánico, no miedo, pánico. O sea, él yo no lo veo, lo veo incapaz, o sea incapaz. No tiene ninguna razón de ser. C: Por esto, la siguiente teoría mía ,fue decirles, oye, mira. Es decir, no quiero una guerra. Lamentablemente, aquí fue un hijo de puta y yo, lamentablemente se ha enterado a Antonio de esto. Y va a hacer un reportaje sobre SECUESTRASA. V: Mhm. C: Y vais a salir todos, tú no Jorge... pero el resto salís. Bueno, pero esto es una invención. V: Ehhm C: María, con mucha mala leche, e, insisto, Paco, no defendió, cosa que cuando... V: Paco nunca defiende, cuando está Jorge, él sigue pensando y eso se lo diré mañana yo al Ministro. Él está todavía en el concepto de Jefe de Gabinete, o sea. C: Si, pero verás. V: No, no, lo que pasa que juega. C: Ya acabo, simplemente entonces, o sea, yo lo que dije: "Digo, mira oye, yo no era amigo de Villarejo, porque no he tenido tiempo suficiente como para conocerlo. Pero tal y como están las cosas, ahora os digo que soy amigo de él". V: Muchas gracias. Es un honor. C: No, no. Es que ya está bien de echar mierda sobre un tío, que yo creo que algo, algún servicio habrá hecho. V: Pero es que no les he hecho nada a estos gilipollas. C: Es que ya está bien. Entonces con esto, se tensó el ambiente bastante porque Soraya me dijo: "Bueno, oye, es que en fin. No me dirás que tú tienes relaciones con según quién". Y digo, mira a ver digo: "Soy muy amigo de bastantes delincuentes. Y no lo digo por Villarejo, sino por otros. pero ¡hostia vosotros también, hombre!. Por ejemplo, sois amigo de Soria, que es un delincuente. Pero tú ¿por qué eres amigo de Soria, es un delicuente?. Sois amigos de Catalá, que es otro delincuente ¿No? ¡Coño, tú!. Quiero decir, por no citar a muchos otros, que conocemos. Sois amigos de Enrique Lacalle. Bueno, ya esto ya es, o sea raza. O sea, roza todos los diferentes grupos. Entonces, dicho esto, les dije que si me tocaban mucho los cojones, que te íbamos a invitar para La Sexta, porque Antonio se había enterado. Iba a hacer un reportaje sobre Secuestrasa. E iba a hacer otro reportaje sobre Corinna, porque tú eras el abogado de Corinna. Entonces, María dice, no es abogado, este es un madero. Entonces, Paco, aquí, dice: yo creo que sí. Que hizo cursos de la a distancia o no se qué… V: Jajajaj ¡Qué hijo de puta! C: Digo, oye, digo: "yo creo que es Licenciado en Derecho. Y además, se ha dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid y que representa a Corinna en el proceso". Y digo: "Oye, nos da esto para una serie de reportajes absolutamente espléndida". Aquí, Jorge dijo: "Mauricio, dejémoslo" no sé qué... Soraya me vio cabreado de verdad.

El informe de Fernández Díaz a Rajoy sobre Sanz Roldán

Casals ya había sembrado las semillas para conseguir el resultado buscado. Sólo le quedaba esperar a que cada peón del gobierno actuará como el pensaba que iban a hacerlo. Y funcionó.

Esa misma semana, el viernes, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz había enviado al despacho del entonces presidente Mariano Rajoy un informe “demoledor sobre Miau miau”, es decir, contra el director del CNI. Así se lo explica Casals a sus compinches:

Mauricio Casals: Y siguiente cuestión. Me llama Rajoy, esto por favor, ¿Eh?, y me dice que: "Me ha llegado, que me ha amenazado, en general. Esto es imposible, Mauricio". Y digo: "Si, tan imposible como lo de Soria, ¿no?"... "No, Soria es muy buen tío, que has tenido mala suerte...". Oye, si tenéis información de Soria, yo ya estoy hasta los cojones que digan que es buen tío, un chorizo. ¿no?. Porque si lo que te dicen es, oye es un chorizo, pero es amigo. Dices vale, de acuerdo. Tú lo dejas tranquilo, pero no es muy buen tío y lo hemos jodido nosotros. Entonces, esto por favor, ¿eh?. Me dice, dice, "es que me ha hecho llegar un informe, Jorge, demoledor, del que tú llamas 'Miau Miau'. Digo: "No conozco el informe, por tanto no... Los ha aportado Jorge porque no me ha dicho. O sea, me ha dicho el otro, que, va, bueno entonces... Esta es toda la información.

Comparte esto: Twitter

Facebook