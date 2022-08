Casals pidió a Ferreras que ocultara información para no perjudicar a Ignacio González

En la conversación intervenida por orden judicial entre Mauricio Casals e Ignacio González el 21 de Noviembre de 2016 a las 19:12:34 horas, Mauricio asegura a González que Ferreras “se ha portado de cine”, afirmando que tras pedírselo como favor personal, el presentador de “Al Rojo Vivo” ocultó información, al no dar cobertura informativa al supuesto cobro de comisiones ilegales, que podía perjudicar al expresidente de la Comunidad de Madrid.

Por Román Cuesta

Mauricio Casals: "(...) se ha portado García Ferreras de cine. Porque bien ha sido esta mañana yendo hacia el aeropuerto que le he llamado, 8 y media de la mañana y digo mira un favor personal, dice ¿pero tú estás seguro?, digo yo ya no estoy seguro de nada. Digo pero coño tú, no jodamos, que no hay una nueva información que no. Si es relevante, o sea, alguien les está vendiendo toda esta mierda (...)".

La intervención de Mauricio obedecía a la petición por sms que González había solicitado minutos antes de la media noche del día anterior (20-11-2016): “Mauricio, te agradecería mucho q esta mierda de campaña que me está haciendo nuevamente El Mundo, gracias a la indefensión que hay en este país, no siguiera encontrando eco en la sexta, que es la única que lo hace y lo alimenta a la vez”.

“… Se ha portado García Ferreras de cine“ Mauricio Casals

González sospechaba que la información que manejaba La Sexta, provenía de Francisco Granados y que Inda y OK Diario estaban a servicio de este. En una cadena de mensajes con el periodista Francisco Mercado en Enero de 2017, Mercado le manifiesta: “Quiero hablar de tus enemigos ( … ) Me he ido de Okdiario porque era peor que manos limpias y quiero crear un diario ( … ) Si Uno decente y libre donde granados no sea mandela y trillo un héroe (..) Quiero desmontar la mafia villarejo inda”.

Posteriormente, ese mismo día, mantienen una conversación telefónica en la que Ignacio comenta que de su tema (noticias publicadas contra él) Eduardo Inda lo prepara y lo enriquece con Granados.

Por su parte Mercado le informa que se ha ido de Okdiario harto de que sus textos fueran manipulados. Afirma que le pedían las informaciones que conseguía y las fuentes de las que venían para publicarlo, pero al final no lo hacían y se usaba para hacer “caja”, insinuando que se utilizaba para chantajear a los interesados.

Francisco comenta que está muy contento de haberse ido de allí, y que ahora tiene dos opciones, una crear su propio diario y ser el director, o fichar por algún medio y contar las historias que ha visto crecer, tales como la Mafia de Villarejo, de la cual comenta que es brutal las cosas que han ido haciendo, informando que es como Manos Limpias, si pagas no pasa nada, si no pagas te echo a mis detectives encima.

El periodista explica que entre Eduardo Inda y Francisco Granados hay más que amistad, citando “que le tiene pillado por los huevos de alguna manera“. Ignacio comenta que de su tema (las noticias publicadas contra él), Eduardo Inda lo prepara y lo enriquece con Granados.

Añade que los socios de Eduardo Inda, tienen contratos “chungos” de publicidad, de bancos andorranos, de gente venezolana, diciendo que puede haber de todo ahí, incidiendo Ignacio que también argentinos. (Informe de la fiscalía)

En otra de las conversaciones intervenidas, González solicita a otro de los imputados en el caso Lezo, el ex Delegado del Gobierno de Ceuta, Luis Vicente Moro, que “sus chicos” traten de influir en Eduardo Inda

Literal minuto 01:10 González: (...) Oye yo tus chicos ya... O sea, ya esto es que además se pasa de castaño oscuro. Eh... Moro: Si. González: Estos no podrían, en fin, ver a este hijo de puta que escribe esto que siempre es el mismo el Urraizquieta éste y el Inda éste macho…

Como telón de fondo, las crueles luchas intestinas en el PP madrileño, del relato que hacen los propios protagonistas, podemos deducir que se traficaba con la información que se había obtenido del rival, usando a la cloaca mediática a conveniencia, no solamente para fabricar noticias falsas, también para ocultar información relevante, traicionando la confianza de sus espectadores.

