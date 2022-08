Casals reconoció a Pedro Pérez que estaban fabricando pruebas contra Pérez Dolset

Como ya adelantó Crónica Libre en exclusiva, Villarejo, junto al Comisario José Luis Olivera, Mauricio Casals (Presidente de La Razón, Consejero de AtresMedia y hombre fuerte de Planeta), Antonio García Ferreras (director de La Sexta y presentador de Al Rojo Vivo) y Adrián de la Joya, cómo crear cuentas bancarias falsas para que se investiguen bajo el lema “eso te lo hacemos con el rabo”. El escenario, una comida fechada en 2016, imortalizada por la sempiterna presencia de la grabadora de Villarejo.

Por Patricia López

En concreto, fantasearon sobre las cuentas falsas de Pablo Iglesias e incluso Casals apuntó a creárselas a Juan Luis Cebrián, si hiciera falta. También hicieron un recorrido por las cuentas falsas de Xavier Trías, cuya creación le atribuyeron al DAO de la Policía (Eugenio Pino) y a los informes sin firmar de los Pujol y Pablo Iglesias, a los que ellos mismos contribuyeron.

Pero estas no fueron las únicas víctimas conocidas, también a la lista hay que añadir al empresario Javier Pérez Dolset, que mantenía una disputa con el Grupo Planeta en torno a la empresa tecnológica ZED desde 2012.

Ahora, Crónica Libre accede en exclusiva a la declaración de otro de los mencionados en dicha comida. Se trata de Pedro Pérez, ex Presidente de Vía Digital, dueño de construcciones San José y consejero de El Confidencial. Aunque no existía una relación fluida entre Pedro Pérez y Villarejo, el ex presidente de Vía Digital sí la tenía con Mauricio Casals, con el que se reunía y hablaba con asiduidad. En la conversación se observa que Adrián de la Joya, como el resto de los comensales, no le tenían demasiado respeto, a la luz de las risas y las descalificaciones que le lanzan.

Casals: Soria quiso fulminarme, eh Joya:Soria C: Que no fue así, que quería acabar conmigo. Él necesitaba.. Olivera: Le montó una intriga con Creuheras para follárselo, el hijo de puta C: mejor, mejor V: Qué se joda C: Muy desagradable todo, Pepe, es que vamos a ver... Villarejo: Estamos en una sociedad cainista, que nos gusta apuñalarnos entre nosotros. En vez de tirar la energía negativa hacia los demás.. J: ¿No estaba Bono ahí? C: Me parece que no. Y yo lo he preguntado varias veces y me han dicho que no J: ¿no? C: Y es difícil que, con la gente que sabe esto, pueda quedar oculto. Me han dicho que no O:¿Lo de Panamá? V: Es que está Pedro Pérez, ¿eh? como sabes C: Si, pero esto olvidémoslo V: Bueno (risas) C: Es que ahora no nos saluda V: Yo no he abierto el pico, ¿eh? (risas) O: ¿Pedro? V: Pérez

En los documentos, a los que ha tenido acceso Crónica Libre, el empresario Javier Pérez Dolset, denunció ante la UDEF el 17 de Mayo de 2017 que el citado Pedro Pérez le había advertido de una información falsa que el grupo Planeta estaba preparando en su contra. Dicha información provenía directamente de Mauricio Casals, que días antes se la había facilitado al propio Pedro Pérez.

Denuncia presentada por Pérez Dolset

En dicha denuncia, a la que ha tenido acceso Crónica Libre, se dice literalmente que Casals era socio de Villarejo y relataba la preparación de la información falsa, hecho que le atribuían al entonces Consejero Delegado de Planeta, José Lara García (hijo del fallecido José Manuel Lara Bosch).

Pedro Pérez manifiesta como socio de Casals a Villarejo

La denuncia fue a caer en manos del Comisario José Luis Andre Vega (Jefe de Brigada de la UDEF) y de sus subordinados, como adelantó Crónica Libre y confirmó la propia Fiscalía Anticorrupción, era colaborador habitual de Villarejo, manipuló la investigación del caso Hanta y falsificó los informes policiales porque estaba a sueldo de Planeta, que le había prometido un “retiro dorado”.

Como cabía esperar, la denuncia fue convenientemente apartada para facilitar la llegada de la documentación falsa. El 24 de junio de 2017, Luis Elias Viñeta, secretario del Consejo de Planeta, y en nombre del grupo editorial propietario de Atresmedia, entregó en la Fiscalía Anticorrupción un listado de 17 cuentas corrientes en 6 bancos supuestamente panameños donde Pérez Dolset tendría ocultos 101 millones de dólares.

Ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el propio Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, que regenta Manuel García Castellón, realizaron la más mínima comprobación, dando por ende curso a una querella producida por la propia Fiscalía que llevó a la detención de 14 personas y al ingreso en prisión de Pérez Dolset por espacio de 21 días. Curiosamente, existe un borrador de la querella de Anticorrupción sin terminar que acabó en las manos del propio Elías, fechada 48 horas después de entregar las cuentas bancarias falsas.

Bancos y cuentas inexistentes

Mauricio Casals

Resulta que el listado entregado por Elías, que se encuentra procesado y a espera de juicio en la Pieza 12 del caso Tandem, contenía dos bancos que ni siquiera existían y el resto de las cuentas tampoco tenían una numeración que pudiera haber llevado a pensar que eran auténticas. Desde aquellas fechas, han pasado 5 años, y tras dos comisiones rogatorias libradas por el Juzgado Central de instrucción nº 6 que confirmaron que las cuentas no existían, ni había ninguna cuenta en ningún banco a nombre de Javier Pérez o sus empresas, la propia Fiscalía Anticorrupción ha confirmado a Crónica Libre que esa información sobre las supuestas cuentas es falsa. Sin embargo, no se ha explicado a este periódico, si se investiga a los autores de tan burdo amaño y cómo se burlaron todos los controles que permitieron que, una vez más, las técnicas del comisario y la Policía corrupta se salieran con la suya.

Asimismo, la trama de estas cuentas falsas recibió el tratamiento habitual de los medios de comunicación afines. Bajo el liderazgo de Planeta, Mauricio Casals y Antonio García Ferreras, sus telediarios, tertulias y periódicos bombardearon incansablemente, a su audiencia y lectores, con el éxito de la operación Hanta y la detención de Pérez Dolset. Y como comentaban Villarejo y el Comisario Olivera, “esto lo hacemos con el rabo y que investiguen durante 5 años…, para entonces ya están muertos”.

Comparte esto: Twitter

Facebook