Casals y Marhuenda hicieron chantaje a Cifuentes por salvar del caso Lezo a “uno de los nuestros”

Las conversaciones intervenidas en el marco del caso Lezo, entre el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia Mauricio Casals, el comisario honorifico y director del citado periódico, Francisco Marhuenda, y Edmundo Rodríguez Sobrino, accionista de Atresmedia, presidente de INASSA (una de las empresas del Canal de Isabel II en Latinoamérica) y presunto testaferro del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, dejan al descubierto el funcionamiento de la cloaca mediática y sus alianzas con el Partido Popular.

Por Román Cuesta

El 13 de abril del 2016 un artículo de El Confidencial relacionaba a Edmundo Rodríguez Sobrino, accionista de Atresmedia, presidente de INASSA (una de las empresas del Canal de Isabel II en Latinoamérica) y presunto testaferro del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con varias empresas panameñas que figuraban en “Los papeles de Panamá”. Dos días después de la noticia era destituido de su puesto en INASSA por el gobierno de Cristina Cifuentes.

Sobrino, hombre de confianza de Ignacio González, había pilotado los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica y canalizado las mordidas que dichos negocios habían dejado a González y otros directivos del Canal, según el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Era, por tanto, un hombre clave en la estructura criminal creada para saquear las arcas de la empresa pública.

El capote de Cifuentes a Casals

En la decisión de Cifuentes influyeron más la presión de la oposición en la asamblea, que la aparición de las empresas panameñas de Edmundo Rodríguez. Por aquellas fechas, las irregularidades en la operación de compra de INASSA empezaban a conocerse y todas las evidencias presagiaban un nuevo escándalo de corrupción en el PP madrileño. El caso Lezo estallaría en 2017, un año más tarde, con la detención de Ignacio González y del propio Edmundo Rodríguez.

Edmundo Rodríguez, alarmado por el cariz que van tomando los acontecimientos, comienza a maniobrar para condicionar la actuación de la presidenta madrileña, recurriendo a su socio en Atresmedia Mauricio Casals, el cual pone a sus órdenes a Francisco Marhuenda y a La Razón para lo que haga falta.

Ignorando que sus teléfonos están intervenidos por orden judicial, estos individuos dejan grabadas conversaciones que hacen concluir a la fiscalía:

“Se aprecia la capacidad de los investigados para protegerse frente a la instrucción con el uso de medios totalmente ajenos a la legalidad. Entre estos instrumentos destaca el uso de los medios de comunicación, en especial de los periodistas Mauricio Casal y Francisco Marhuenda, como instrumentos adecuados para ejercer presiones en los actuales mandatarios públicos en la Comunidad de Madrid. De las conversaciones intervenidas, se desprende el alto grado de complicidad que existe entre los periodistas y los investigados, que en gran medida proyectan una unidad de acción para proteger a quienes consideran “uno de los suyos” y no dudan en planificar actuaciones exclusivamente dirigidas a amedrentar o, cuando menos a condicionar, las posibles acciones judiciales de la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En esta línea, se aprecian igualmente evidencias que indican que los mencionados periodistas tienen conocimiento directo de hechos presuntamente delictivos ejecutados por responsables políticos de la Comunidad de Madrid, si bien estos hechos que resultan de la investigación se analizarán en un escrito independiente en el que se realizará una valoración de los mismos a los efectos de determinar si procede dirigir el procedimiento contra Mauricio Casal y Francisco Marhuenda, y en su caso, los delitos que se les imputen.”

Casals y Marhuenda acabaron imputados por los delitos de coacciones, obstrucción a la justicia y organización criminal, siendo la propia Cifuentes quien les facilito la coartada al declarar no haberse sentido acosada. Pero las grabaciones retratan a sus protagonistas y los hechos reflejan su funcionamiento. El “As en la manga” del PP de Cifuentes para frenar la ofensiva mediática de Atresmedia era la concesión de una universidad privada al Grupo Planeta, operación que ha culminado la actual presidenta Ayuso.

Las Grabaciones

La transcripción de las intervenciones policiales a las que ha tenido acceso Crónica Libre, se encuentran incluidas en el sumario del caso Lezo y son las mantenidas desde de julio de 2016 hasta enero de 2017 por los investigados.

Aquí reproducimos dos de las efectuadas el 29 de julio de 2016, mantenidas entre los principales investigados “MAURICIO CASALS ALDAMA y FRANCISCO MARUHENDA DÍAZ que evidencian la existencia de una relación de éstos últimos con Ignacio González y Edmundo Rodríguez. Esta relación trasciende a la meramente profesional, o la afectiva por amistad y entra en el plano de la existencia de una presunta acción concertada dirigida exclusivamente a proporcionar protección a estos últimos, frente a las posibles acciones legales que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes Cuencas, pudiera iniciar con motivo de la venta de la sociedad brasileña EMISSAO o por el descubrimiento de ilícitas actuaciones en la gestión de INASSA”.

29 de Julio de 2016, Mauricio Casals telefonea a Edmundo Rodríguez.

Edmundo entra rápido en materia, trasmitiendo a Casals su preocupación: “… están buscando el polvo dentro del armario”, de sus comentarios se deduce que habría habido un intento previo y fallido de influir en la entonces presidenta Cristina Cifuentes para ocultar las operaciones irregulares del Canal de Isabel II en Brasil y Colombia: “Entonces digamos que están, están obsesionaos joder, está obsesionados, están obsesionados. Yo no sé, porque, porque la experiencia ha sido, cuando menos neutra, ¿no?, yo no sé si PACO debía otra vez decirle a esta señora…”

A partir del minuto 01:13 hasta el 06:19, literal:

Edmundo Rodríguez: Oye mira, Mauricio, te llamé, te llamaba, a ver, por lo siguiente, ESTA GENTE, no es que continúe, es que están buscando, eh, ¿cómo te diría yo? Pues eso, el polvo, el polvo dentro del armario. Ayer me decía uno de mis antiguos colaboradores, me decía, Edmundo es que este es un tema personal, es que este no es un tema ya…

Mauricio Casals: Pero, ¿cómo puede ser un tema personal contra ti? Esto no me lo creo.

ER: Esto, ahora la historia, la historia es que, bueno, hubo un intermediario, hubo un intermediario que yo me salté, que yo me salté, lo cual empresarialmente hablando, pues yo creo que es bueno, que es bueno, pero lo cierto es que el empresario, que es un empresario siniestro, perdón, es un empresario siniestro. Algo te he comentado de esto en algún momento. Bueno, esta gente, compraron, compraron una empresa que había pertenecido a LA PUNICA, esto…

MC: Joder.

ER: Y ella, la CONSEJERA DELEGADO, es la TESORERA DEL BARÇA, por cierto, yo no Le suena algo esta tía o no. Bueno…

MC: No, No.

ER: Es lo mismo, es, era gente que venía del sector del cemento que es un sector absolutamente sórdido y, lo cierto es que firmamos un contrato con esta gente para, para comprar, eh, con su intermediación, la empresa esta maldita que me está volviendo loco de BRASIL. Yo me salté, me salté a esta gente, porque me pareció que no solo no aportaban nada, sino que estaban encareciendo en CUATRO O CINCO MILLONES, y esto está escrito eh, estaban encareciendo en CUATRO O CINCO MILLONES el precio de la empresa, me los salté y ahora, ahora, dos años y medio después, mandan una reclamación a CANAL, pero mandan una reclamación al canal y se la notifican a una persona a la que no conocen pero que saben que está enferma, que es uno de los CONSEJEROS DE ALLI, en fin, una serie de detalles Mauricio que no te voy a aburrir, no te voy a aburrir pero, que no es una casualidad, o sea, no es una casualidad, eh, ¿Qué ocurre?, hombre la primera pregunta que hace este tío , PRIETO, a la gente que tiene al lado, es decir, ¿Y Edmundo Rodríguez tenía autorización para haber firmado este contrato? Eso es lo único que se le ocurre, me explico, o sea, eso es lo único que se le ocurre. Qué realmente NO LO PASÉ POR JUNTA, pero ojo, como no pasé por junta ninguno de los MOUS que se han firmado, que hay VEINTE O TREINTA, porque, porque es un una empresa que se mueve, tú no puedes estar pasando por junta todo. A ver Mauricio, evidentemente, mirando polvo en los cajones, hay mil cosas…

MC: Pero todos.

ER: Pero en todas las empresas del mundo coño. En cualquier empresa del mundo…

MC: Que sí hombre, que sí.

ER: Entonces digamos que están, están obsesionaos joder, está obsesionados, están obsesionados. Yo no sé, porque, porque la experiencia ha sido, cuando menos neutra, ¿no?, yo no sé si PACO debía otra vez decirle a esta señora…

MC: Sí, sí.

ER: Decirle, oye, siguen buscando, siguen jodiendo… esto, este es un tema, que NO LOS TENEMOS que tomar ya…a ver, yo no haría referencia a este punto concreto, porque es como quedar un poco con el culo al aire…

MC: No, no, exacto. Pero sí diría oye, esto, solucionar el tema de Edmundo definitivamente, darle una solución, simplemente eso, oye, darle una solución y olvidar ese tema, este tío está deseando olvidarse, si, si, no pretendo nada de esta gentuza, pero, pero, darle una solución, la que sea,

MC: Para que te dejen tranquilo, exacto, sí, sí vale, pues lo hablo con él ahora.

ER: A lo mejor este no es el momento, a lo mejor es mejor esperar, dos o tres días…

MC: Depende, depende, si pero, sí pero antes de que se vayan de vacaciones,

ER: Antes de que se vayan de vacaciones, exacto.

MC: Claro, claro, claro. O sea, lunes, martes,

ER: Claro, PACO, PACO, o lo hace de una manera, eh…, sentida, sentida…

MC: Profunda

ER: O los otros, los otros sonríen, sonríen y dicen, oye, bueno…

MC: Y dicen, bueno, vale de acuerdo, sí, sí, clarísimo, clarísimo, bueno pues lo hago. ¿Dónde estás?

29 de Julio de 2016, minutos después de finalizar la llamada anterior, Francisco Marhuenda telefonea a Edmundo Rodríguez.

“Francisco Marhuenda: Edmundo, (Se oyen risas de EDMUNDO) ¿Qué tal oye? Ya lo sé, me ha dicho MAURICIO, por eso te llamo, que me ponga estrictamente a tus órdenes.”

Transcripción Literal de la conversación.

ER: Don Francisco

FM: Edmundo, (Se oyen risas de EDMUNDO) ¿Qué tal oye? Ya lo sé, me ha dicho MAURICIO, por eso te llamo, que me ponga estrictamente a tus órdenes.

ER: Bueno.

FM: Para que ya NO haya equívocos, ¿No?

ER: Bueno. . . Si.

FM: Y QUE entonces que me cuentes… y yo me voy a ver a esta LOCUELA (Cifuentes) ¿no? y el lunes o martes.

ER: Mira, esto… Paco… el…

FM: Hago lo que tú me digas.

ER: No, mira, te cuento en voz alta. El detalle… yo creo que ni a ella le int… O sea, te lo puedo contar, pero es que ni te interesa ni a ella tampoco, no sé si me explico, porque y los detalles siempre son discutibles ¿no? Siempre es, es que esto lo hizo bien, esto lo hizo mal. Aquí ¿Qué es lo que está ocurriendo? lo que está ocurriendo es que ellos desesperadamente necesitan justificar mi salida ¿vale? O sea, desesperadamente, desesperadamente… Entonces… Digan lo que digan, bueno, eh… resulta que a mí me sacan a patadas por lo de los PAPELES DE PANAMA que tú sabes mejor que nadie que es que, que era un tema absolutamente legítimo, pero bueno… Eso, eso, cae ni siquiera se han dignao a escuchar, que ni siquiera se han dignao a escuchar.. Hombree, no sería malo que esta SEÑORA (Cifuentes) se enterara! Aunque solamente sea, aunque solamente sea pues para, para ser consciente de que no ha tenido a un, a un ladrón ahí metido durante, durante 13 años.

FM: Eso es importante…

ER: Eso es importante, y dos, simplemente PACO exteriorizar el deseo de que se liquide mi situación.

FM: Vale.

ER: Que me liquiden y que me olviden, como les olvido yo a ellos, ¿eh? Porque, porque también deben ser conscientes, esto no sé si es bueno que se lo digas o no, pero tú que lo sepas

FM: No, no, tu cuéntamelo todo.

ER: No, no, pues que llevan cuatro mesas sin hacer nada, o sea, Todavía, todavía no han nombrado a mi sustituto.

FM: ¿Ah, no?

ER: No, no, no han nombrado a nadie PACO

FM: Joder

ER: O sea, es que, es que es cojonudo criticar a la gente, ¿no? Pero luego hay que trabajar, luego hay que trabajar, luego hay que ir allí, luego hay que mojarse, luego hay que meterse en el fango pa, pa solucionar cuando se rompe una tubería ¿vale? Y ellos, no, ellos ahora se irán de vacaciones probablemente unos días, bueno.

FM: Sí, sí, sí, no, seguro

ER: Esto, en definitiva PACO, es decirle: Mira, este es un tema que ha llegao muy lejos, esto. . . EDMUNDO es una persona nuestra, pertenece a nuestro grupo y queremos que le deis una solución al, al tema de EDMUNDO, punto. Ni más ni menos, es lo que hay que hay detrás de todo esto, están buscando en los cajones de los armarios, PACO, guarrerías, están buscando desesperadamente

FM: Que torpeza Dios mío

ER: te aseguro, te aseguro, te aseguro, que cualquier empresa que facture 300 millones con 4.500 personas en plantilla, eh, tienen mierda en algún cajón, ¿cómo no va a haber mierda? La hay en todas partes, la hay en todas partes. Ahora…

FM: Claro.

ER: Y si tú te dedicas a eso, la acabas encontrando. ¿Tú crees que en nuestra casa no hay temas discutibles? Naturalmente

FM: Sí, seguro, impepinable, no… Tienes razón.

ER: PACO, naturalmente que los hay, naturalmente que los hay. Oye cuando tu entras, cuando tú has entrado a dirigir el periódico no te has dedicado a mirar la guarrería que pudo haber dejado tu antecesor.

FM: Sí, sí…

ER: Te dedicas a trabajar, coño!

FM: No, no, ni en los Ministerios que he estado… que hay cosas turbias.

ER: Ni en los Ministerios, en todas partes.

FM: Ya te contaré, alucinarías ¿No?… Pero jamás hemos mirado atrás.

ER: En todas partes, PACO, yo te conté la historia desde el principio, no la voy a repetir por teléfono, por tal.

FM: No, no tranquilo, ya me acuerdo.

ER: Pero, bueno… esta historia… dices, bueno… esa historia…imagina que los que llegaron entonces se hubiesen dedicado a eso… Bueno, pues entonces hoy no existiría ese patrimonio. Se están cargando un patrimonio que es de todos, que es de la COMUNIDAD y se lo están cargando, porque no saben manejarlo PACO, no saben. Pero a mi eso me importa un rábano, PACO, lo que quiero es así, decir, mirar éste es una persona nuestra y lo que queremos es que se liquide la situación de este hombre, que, que… llegar a un acuerdo con su contrato, lo pactáis… esta es una persona honorable, que si dice que hace una cosa con discreción, la va a hacer con discreción ¿vale?

FM: Perfecto

ER: Ya está, pues que, que, que en voz baja solucionemos el tema y se acabó, y lo que acordemos yo lo mantengo, lo mantengo, pero claro, es que es permanente, es permanente e PACO, es que están permanentemente acosando, acosando, acosando… Bueno, por un lado el GERENTE de CANAL, que yo no sé si tiene instrucciones directas de ELLA (Cifuentes) o no, ELLA va a decir que no, pero es posible. Dos, toda la vinculación que quieren encontrar de mierda de, de. . . NACHO (Ignacio González) ¿eh? y que dicen, no, seguro que esta al final, nos dice donde guardaba, donde guardaba los, los billetes de… de las libras esterlinas ¿sabes?

FM: Joder, macho. Claro, claro, claro… Este es un señor nuestro, esto… El atacarle a él (EDMUNDO) es atacar a nuestro grupo. Punto, ya está.

FM: Claro, vale, perfecto.

ER: Es que ese es el mensaje, PACO, que, que.

FM: Si además a mí… hay una cosa que le voy a asustar, le voy a decir, mira ten en cuenta que cuanto más tiempo mantengas vivo este tema, más te puede perjudicar, porque tú (Cifuentes) eres la sucesora de. . . Que tú no eres de otro partido ¿sabes? y vete con cuidado porque al final pueden entrar a tocar los cojones (perdona la grosería) los de la Asamblea ¿sabes? los diputados y empiezan a tocar los huevines y entonces ¿qué? ¿sabes? entonces hay que asustarla, tanto de grupo, como… por el tema que esta es una cobarde ¿sabes? Piensa eso, eh ¿sabes?

ER: PACO, pero sobre todo…. decir, oye, PEPE CREUHERAS está cabreado con el tema, MAURICIO está cabreado con el tema y yo estoy cabreado con el tema. Estamos todos cabreados con el tema, porque…

FM: Si, sí, si

ER; Porque ESTE ES NUESTRO, este hombre lleva con nosotros desde… desde que se abrió... bueno, antes que todos, joder, desde que se abrió esto.

FM: Sí, sí, si…

ER: Desde que se abrió esto, desde que se abrió el chiringuito. Bueno, PACO, no sé, no sé si esto va a servir o no, pero por lo menos intentémoslo.

