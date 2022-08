El mensaje de Casals al exdirector del CNI: “Una de mis aficiones es cazar gatos y quemarlos vivos”

Los audios a los que ha accedido Crónica Libre reflejan la guerra que el comisario Villarejo y sus amigos, el empresario Adrián de la Joya y el consejero de Atresmedia y presidente La Razón, Mauricio Casals, tenían con el general Félix Sanz Roldán, cuando este era jefe de los espías españoles. Por ejemplo, para ridiculizarlo le llamaban Miau miau o El gato.

Entre cafés, coñacs y encargos contra enemigos – como el que hacen contra el expresidente del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, el político madrileño Ignacio González o el exministro José Manuel Soria-, los encuentros entre los comisarios José Luis Olivera y José Manuel Villarejo, el empresario Adrián de la Joya y el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Mauricio Casals, se suceden al menos una vez al mes.

Se creen los amos de la estabilidad del Estado, moviendo en la sombra los hilos de los políticos, y con un gran enemigo: el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, a quién apodan El gato o Miau Miau, como se puede escuchar y leer a continuación:

Villarejo: Yo me jubilo Antonio, yo voy ya de retirada. Antonio García Ferreras: Es imposible que se jubile, es como un cazador, no puede dejar nunca de ser cazador aunque no tenga la escopeta. José Luis Olivera: El de arriba tiene obsesión, Félix tiene obsesión. V: Pero una obsesión... Que yo le he dicho mil veces: "Vamos a tomar café" JLO: Con el número 2 [del CNI, así como con la actual directora, Esperanza Casteleiro] estoy comiendo yo frecuentemente y no ha habido problema. AGF: ¿Entonces? JLO: "No hay caso Villarejo en el CNI", siempre nos dicen la misma historia. AGF: Pero no es verdad... V: No es verdad. JLO: No es verdad la obsesión que tiene el número 1 [Félix Sanz Roldán] con él. V: Hace 20 días invitó a un grupo de magistrados del Supremo a comer y de las dos horas de charla, media hora me la dedicó a mi el Félix... AGF: Yo he de decir que a mi me cae bien, es muy agradable... Mauricio lo sabe, Mauricio cada vez que le digo que me cae bien se pone enfermo... Hombre, cada vez que le digo que me cae bien se pone enfermo, le salen los colmillos cada vez que le digo "pues a mi el general no me cae mal"... Mauricio Casals: ¿Con Miau Miau? [Uno de los apodos del general Sanz Roldán] Es verdad... JLO: Claro, que sois compañeros... V: Es verdad, los dos sois comisarios... AGF: Y con Marhuenda.

Casals: “Dicen que tú [Villarejo] y yo somos las cloacas del Estado”

Tras la comida del 17 de mayo de 2016 las llamadas que les hicieron algunos periodistas no les hicieron gracia. Fue el caso del exdirector adjunto de El País Javier Ayuso, que según ha confirmado a Crónica Libre, llamó al director de La Sexta y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, y a su jefe Mauricio Casals. Ambos se escudaron en que la reunión con Villarejo y su socio De la Joya se debía a que les estaban vendiendo unas “pastillas para el corazón”, como también contestó Ferreras al diario Público cuando se le preguntó por el mismo encuentro. Y le incidieron repetidamente en que no hiciera caso si le contaban que habían encargado un informe sobre el expresidente de PRISA, Juan Luis Cebrián, como sí hicieron y demostramos en Crónica Libre.

La obsesión de que estaban siendo espiados se extendió entre estos salvadores de la patria. Según explica Mauricio Casals a continuación, el director de La Razón Paco Marhuenda había recibido un mensaje amenazante de una persona vinculada a los servicios de inteligencia, a lo que el jefe de Atresmedia no tuvo más remedio que contestar a su estilo. Así lo explicó Casals en el encuentro que mantuvo en el Palace con Adrián de la Joya y el comisario Villarejo, el 16 de junio, un mes después de la comida con Ferreras.

Mauricio Casals: Te explico una historia, pero todo para el disco duro, porque todo es más complicado de lo que parece. La semana pasada, no, la anterior me llama el jueves Paco Marhuenda muy asustado y me dice que ha estado hablando con un amigo de Félix, que le ha pasado una serie de diferentes mensajes para mi. Y Paco asustado me dice: "Yo te digo lo que me han dicho". A saber: que tú y yo somos las cloacas del Estado, que Jorge [por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz] queremos acabar con etcétera, etcétera; que mi relación contigo es nefasta y no sé cuántas historias más, que esto también Javier Ayuso me llamó para decir lo mismo y para indicarme que tú y yo estábamos trabajando para la inestabilidad del Estado... Javier Ayuso trabaja para el CNI, como bien sabes. Villarejo: Sí. MC: Y con todo esto le acabó diciendo este amigo de Félix a Paco que generalmente los cánceres de pulmón [Casals padece uno] solían morir de infartos de miocardio. V: Joe... MC: Y que era muy fácil de provocar. V: Joe... ¿En serio? MC: Paco estaba muy acojonado, me dijo que el tema este era serio. Yo qué es lo que hice, decirle a Paco que sí, que me daba cuenta de la gravedad y que por favor le dijera a esta persona que me lo había dicho y que yo cuando era pequeño una de mis aficiones era cazar gatos y quemarlos vivos y que esta... no la había perdido. V: Que no la habías perdido (risas)

