El PP encargó a Villarejo un informe contra Mario Conde para ayudar a Feijoo en las gallegas de 2012

Crónica Libre accede a un audio en el que el propio Villarejo reconoce el encargo que le realizaron desde la cúpula del PP, con María Dolores de Cospedal de secretaria general, contra Mario Conde para beneficiar a Alberto Núñez Feijoo en las elecciones gallegas de 2012. Resucitaron el caso Banesto en plena campaña electoral con ayuda de la UDEF y de los periodistas afines al comisario.

Patricia López

El PP nunca ha llevado bien que le saliera competencia por la derecha o por el centro. Es más, si de algo se ha vanagloriado siempre es de que el Partido Popular reunía todas las tendencias de la derecha, desde las más centristas hasta las más conservadoras. La competencia por el centro le llegó con Ciudadanos y, como bien se ha visto, no era más que una excisión del propio PP que su expresidente Pablo Casado y su mano derecha Teodoro García Egea consiguieron absorber con apoyo de la propia cúpula de los naranjas.

Sin embargo, desde la llegada a la presidencia de Mariano Rajoy y a la secretaría general del PP de María Dolores de Cospedal las guerras contra los adversarios eran menos políticas y más mediáticas. Guerras sucias, con encargos presuntamente ilegales a sus policías de confianza, como el comisario José Manuel Villarejo -amigo desde hacía más de 30 años de su marido Ignacio López del Hierro– y el joven Andrés Gómez Gordo, a quien llegó a llevar con ella a Castilla La Mancha cuando era presidenta de dicha comunidad.

A Cospedal lo mismo le servía encargarle a Villarejo en 2009 echar abajo el caso Gürtel que se instruía en diferentes tribunales, que hacer un informe que sirviera para hundir la candidatura del exbanquero Mario Conde. Fue lo que pasó en 2012, Conde se presentaba a las elecciones gallegas y competía contra el candidato Alberto Núñez Feijoo, lo que producía temor de que pudiese robarle votos por la derecha al actual presidente del PP y candidato a presidir España.

Y eso que en Galicia los populares llevan años ganando por mayoría absoluta, también ese 2012, aunque no sabemos qué habría pasado si a Mario Conde no le hubieran resicitado el caso Banesto Cospedal, Villarejo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y sus periodistas afines.

“El número 1 ha dicho que leña al mono”

El audio que Corónica Libre reproduce a continuación está extraído de una conversación que mantiene el comisario José Manuel Villarejo con el entonces secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, a finales del verano de 2014. Están en Marbella, haciendo un repaso de los asuntos que tienen entre manos, algunos de ellos fuera de la legalidad como Kitchen o Catalunya.

De una manera algo forzada, Villarejo le insta a recordar a Martínez el encargo sobre Mario Conde ejecutado dos años antes, como se puede leer y escuchar a continuación:

Villarejo: Tú te acordarás, en aquella época hablábamos bastante pero todavía no teníamos la confianza que hemos llegado a tener, ¿no?, que me encargó, no me acuerdo si fuiste tú o fue la Cospe [por María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP en ese momento] o fue el propio Eugenio [Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía] que le diéramos caña a Mario Conde. ¿Te acuerdas? En las elecciones anteriores, ¿te acuerdas?, en las de Galicia. Francisco Martínez: Ah, sí, pero yo no tuve... V: Entonces, ¿te acuerdas? le saqué el reportaje de Interviú que le jodió todo, que tenía una finca y no sé qué. Y a raíz de eso, "coño, qué bien lo has hecho, acuérdate del alta..." Pues yo sí que me acuerdo... Y a raíz de aquello, pues... yo me acuerdo que "oye, me ha dicho el número 1 [Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en 2012] que leña al mono" A lo mejor me pasé un poquito pero es que era... y sobretodo el concepto de borrado.

Crónica Libre se ha puesto en contacto con el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, quien niega haber sido él quien le hiciera “ningún encargo de ese tipo a Villarejo, porque además yo no he sido afiliado del Partido Popular hasta que cesé como secretario y me hicieron portavoz parlamentario y al poco tiempo hubo cambio de gobierno y me dí de baja. No me encargaba de asuntos del partido, debería haber sido Génova o un encargo de otra persona que le interesara”.

