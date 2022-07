Ignacio González: “Villarejo usó a la UDEF para incriminarme”

Ignacio González habla en exclusiva con Crónica Libre, tras la publicación de unos audios revelados en nuestro medio. El ex presidente autonómico asegura que se ha enterado de las operaciones y tramas contra él gracias a publicaciones de la prensa. González denuncia que Villarejo tenía una fijación con él y que usó a la UDEF para incriminarle con informes falsos.

Por Patricia Espinar / Patricia López

Lo primero que quiere denunciar Ignacio González, en esta primera entrevista a Crónica Libre, y tras conocer nuestras exclusivas es su indefensión. “A mí no me dejan acceder a todos los datos de Villarejo, ni a las grabaciones ni a los papeles ni a nada. Pero éste tenía fijación contra mí, por todo lo que he podido ver, en todo me cita, me saca… es brutal. Es muy complicado porque el juez instructor no quiere meterse. El fiscal tampoco quiere abrir ese melón. La Policía, lógicamente, y la Guardia Civil se encubren. Y luego hay mucho interés, en muchos medios de comunicación, de no mover este tema, lo que hay detrás”.

El famoso ático de Estepona

Uno de los escándalos más mediáticos de Ignacio González fue el tema del ático de Estepona. En esta causa se investigó a González por presuntos delitos de blanqueo y cohecho. La investigación estaba dirigida a determinar cómo, cuándo y por qué, se hicieron con el inmueble González y su mujer Lourdes Cavero. La pareja en 2008 lo alquiló a la sociedad Coast Investors por 2.000 euros mensuales y ya en diciembre de 2012 lo compró por 770.000 euros. “Yo en el año 2008, alquilo una casa en Estepona, con opción a compra. Y a los cuatro años, compro la casa. Durante los años que esté alquilado, pago mis recibos a través del Banco. Todo está acreditado por transferencias bancarias, por todo. En el año 2012 que la compró, la pagó con un crédito de La Caixa y con un dinero de una indemnización laboral, que había recibido mi mujer y todo lo presenté siempre”.

González asevera que había un complot para acabar con él. “El señor Inda, el señor Pedro J, tratan con el señor Villarejo para intentar acabar conmigo. Entonces sacan una denuncia diciendo que, presuntamente, hay una investigación que me están haciendo por esta casa. Yo cuando sale esa información, le digo, bueno, pero ¿dónde está la información, la investigación? Entonces, estos se ponen muy nerviosos, y sacan una foto de un coche alquilado en una plaza de garaje, ¡esa es toda la investigación!. Hay unas declaraciones de Director General de la Policía y del Ministro de Interior. Incluso en Sede Parlamentaria, diciendo que no consta en los archivos de la Policía ninguna investigación ni hay nada con respecto a mí, y si lo hay, es todo ilegal”.

Según Ignacio González, a partir de ahí, empieza una cacería contra él. “Intentan denunciarme en la Fiscalía General del Estado, que lo archiva. Intentan denunciarme en el Tribunal Supremo, que lo archiva. Entonces, a los pocos meses aparece una denuncia que articula la Fundación ésta que tiene Villarejo, que se llama Transparencia y Justicia. Y se unen los del sindicato de la Asociación de afectados por el ERE de Telemadrid”. González afirma que esta denuncia está amañada por Villarejo y presentada en un juzgado de Estepona “en la querella los trabajadores del ERTE de Telemadrid dicen que bueno, que ellos no tienen ninguna prueba de nada, pero como les he hecho un ERE que quieren que me investiguen todo. O sea, una cosa alucinante, esto lo va manejando este señor”.

Según relata González este tema duró 8 años y se utilizó con fines políticos. “Lo utilizaron en el año 2015 para impedirme ser candidato en la Comunidad de Madrid. Y lo que hizo 3 meses antes de las elecciones, en marzo del 2015 fue sacar una cinta, totalmente manipulada, de un café que yo me había tomado con él en 2011, a instancias de otro Comisario que era García Castaño. Yo me tomé un café con ellos. De hecho, cuando salió esta noticia la sacan como si yo lo hubiera intentado paralizar. Era todo mentira y entonces doy una rueda de prensa porque siempre andaba circulando por ahí una historia sobre mí. En ella digo que yo me tomé un café y estos Comisarios, que son fulano y mengano, y a partir de ahí, pues todavía mucho peor. Entonces parece ser, por lo que él comenta en algunas de esas cosas que se han publicado, que eso de que se hiciera público el nombre de Villarejo y que, en fin, dijera que me estaban extorsionando. Pues, debió de exacerbar su inquina contra mí. Después de estos años, me habían quitado del medio, pues el Tribunal lo archiva y recurren a la audiencia provincial de Málaga y lo archiva y lo sobreyó definitivamente. Después de 8 años de comisiones rogatorias, noticias en prensa, manipulaciones de todo tipo”.

“El señor Villarejo es alguien que actúa en interés particular, pero casi siempre por encargo”

González afirma que Villarejo suele actuar por encargo, “El señor Villarejo es alguien que actúa en interés particular, bien, pero casi siempre, por encargo. Por ejemplo, con todo el tema de mi casa en Estepona, que fue brutal la persecución de El Mundo y en coalición con el señor Villarejo y todo esto. Se da una operación que estuvo instada por gente del partido. Hay conversaciones que se han publicado en prensa, donde el señor Villarejo habla con la señora Cospedal y dónde le dice: “Oye, esa grabación que hay por ahí, no sé qué… que si yo te pido que la pares, que si no la pares”. Y al final, pues según dice el señor Villarejo, ya me habían quitado la candidatura. Ya dice que le dijo a la señora Cospedal, oye, pues ya a éste sácalo y tal, porque está muy cabreado y le damos el paso, el ‘getazo’. Él utiliza una expresión de esas”.

Granados y González. Foto: PP Madrid

Ignacio asegura que se va enterando, de las tramas en su contra, gracias a la prensa. “He sabido lo que ocurrió con todo esto, porque están apareciendo las grabaciones de Villarejo y las anotaciones de sus agendas. En el verano de 2011, parece, según lo que sale en las agendas, que tiene lugar una conversación, una comida, una reunión, algo, con el señor Granados. Y entonces, ahí le cuenta toda una serie de cosas contra mí, para que vaya contra mí. Investigándome. Dentro de esas, aparece el ático éste en Estepona. Unos días después hay otra anotación, que está referida al Comisario Salamanca. En la que le da una serie de datos de la casa, de la Inmobiliaria y de tal, y con una anotación que pone que eso está pagado por Fernando Martín, a través de las Islas Caimán”.

Y esa anotación, afirma González, “curiosamente está en un correo personal que le manda a Villarejo al Comisario de Marbella, para que haga una investigación de mi casa, expresamente diciéndole que no puede decir nada, que no puede ir por el conducto policial reglamentario. Que no deje constancia de nada, de que solamente le reporte a él y al Director Operativo de la Policía que estaba entonces, que unos meses después fallece”

Villarejo usa a la UDEF

Según González, Villarejo no actúa solo, lo hace con ayuda de miembros de la UDEF, como ya desveló Crónica Libre. “Hay una cinta bastante gráfica también, en donde el señor Villarejo está hablando con otras personas y está hablando de este señor Olivera y de la UDEF y dice que bueno, pues que hace con ellos, que contratar sabe cómo tratarle y los demás no. Y que él, todos los meses queda con chicos de la UDEF, les lleva por ahí y les dice: “¿tú qué quieres?, ¿a ti que te falta?” Y claro, luego dice: “bueno, pues ese informe de ayer, que partía por la mitad a Ignacio González, ya le dije… oye, este hijoputa que no se vaya a ningún sitio”. Y efectivamente, había unos informes de la UDEF en ese sentido. Y tampoco lo han ganado porque, como quedó acreditado luego no era cierto”

Ignacio González fue desimputado de Púnica

Otra de las tramas en las que fue implicado el expresidente, fue en la Operación Púnica. “Yo no tengo nada que ver con este tema. Esta causa se abre contra una serie de personas que tenían vinculación fundamentalmente con el señor Granados, con algunos municipios y con algunas operaciones inmobiliarias, empresas de energía, de festejos… Lo que pasa que en Lezo incorporaron una pieza, donde decían que era de financiación. Y esa pieza la incorporaron mucho después a Púnica, que era la financiación del Partido Popular, de las campañas en Madrid. Y en esa pieza, la semana pasada, la Fiscalía ha hecho un informe bastante largo, que se ha recogido en los medios de comunicación y donde pues propone el sobreseimiento de la práctica, vamos a la inmensa mayoría de las personas que había ido acercando durante todos estos años y entre otros, en mi caso”

El escrito del fiscal del Caso Púnica, Alejandro Cabaleiro, se fundamenta en dos motivos: la prescripción debido a la falta de continuidad delictiva y, por otro, la falta de pruebas para procesarle. “la única participación que he tenido en campañas electorales ha sido en que en el año 2003, pese a que intentaron también vincularme, no estaba en la Comunidad. Yo era secretario de Estado de Inmigración. Entonces, no pude participar en las campañas ni en nada, porque no estaba. En el año 2007, sí fui director de campaña. Pero un director de campaña, es un cargo, digamos político, que lleva la dirección política de la campaña. No tiene ninguna capacidad de gestión ni tiene nada que ver con la financiación”

