Ignacio González:”Ferreras disparó contra mí”

Ignacio González asegura que nunca tuvo conocimiento de la denuncia puesta por Ferreras, en 2009 en las propias instalaciones de La Sexta, que ha publicado Crónica Libre. En los documentos se habla de una presunta trama urbanística en torno a la empresa Preston Child S.L.

Por Patricia Espinar

“Del tema de Ferreras en lo que se refiere a mí y a Villarejo, sé lo que he leído y que habéis publicado, pero es un tema que yo desconocía. Yo la primera noticia de un asunto que se llama Preston Child, es porque el señor Villarejo, que tenía obsesión conmigo, presenta un escrito en marzo del 2016 en Estepona. En él dice que el ya en el 2011, pidió que se me investigasen un montón de cosas, cosa que es mentira. La Policía dijo que no existía ninguna nota de esas en sus archivos, ni nada y que, además, no tenía fecha. En esta denuncia se relata toda una serie de cuestiones que, según él, había denunciado y que son las que están en mi auto de la operación Lezo”.

Ferreras denunció a Ignacio González en 2009

Ignacio asegura que desconocía que era Preston Child y que nunca tuvo vinculación ninguna con urbanismo. “Cuando empezaron a sacar todos estos audios e historias de papeles de Villarejo, a través de alguien, que había estado en el Ministerio del Interior, me dijo: “¿Pero tú no sabes lo que es Preston Child?”. Y entonces fue cuando me hablaron de que este Ferreras, que era director de La Sexta, había ido a la policía y había formulado una denuncia contra mí, diciendo que yo era el jefe de una organización, que estaba dedicada a pelotazos urbanísticos. Yo nunca supe que era Preston Child. Me he enterado con posterioridad. Al parecer era sobre unas operaciones urbanísticas en un municipio que se llamaba Colmenar de Oreja de la Comunidad de Madrid. Y yo nunca he tenido ni competencias urbanísticas. Ni he tenido nada que ver con desarrollos urbanísticos en ningún sitio, pero ni en Colmenar de Oreja, ni en ningún lado”.

“Ferreras disparó contra mí, no sé muy bien por qué”

González se queja de que el periodista de La Sexta nunca contrastara la información ni le diera opción a defenderse. “A mí una vez alguien me dijo: “oye Ferrera, va a ir contra ti”. Un día al poco de eso, me lo encontré en una conferencia, esas que organizaba el periódico La Razón, y fui directamente a preguntarle. Él se puso muy nervioso y se marchó. Osea, que yo no tenía ni idea de que era el tema. A mí Ferreras ni me llamo y nunca me preguntó. Jamás y nunca me dijo nada. Y curiosamente, él disparó contra mí, no sé muy bien por qué. Parece ser ahora, por esa conversación que vosotros habéis publicado de una comida, que había algún otro tipo de interés torticero en temas urbanísticos entre constructores. Pero yo desde luego, ni he participado, ni he sabido nunca nada de eso”.

El expresidente autonómico tiene claro que en esta operación estaba la firma de Villarejo y sus cómplices. “He visto ahora que ahí estaba toda la operación política o policial del señor Villarejo, el señor Olivera éste, que debía ser su brazo ejecutor o lo que fuera. Que intentaron montar una operación contra mí, como tantas de las que me ha querido montar señor Villarejo, como la famosa casa que yo compré, el ático. Ya en el 2009 me sacan lo del espionaje en Colombia y están ahí con todas las historias que van sus sucesivamente, una tras otra”.

Durante esta entrevista, Crónica Libre le hace escuchar dos audios inéditos de esta comida a Ignacio González. En el primero, Olivera asegura tenerlas claves del correo de Gónzalez y Ferreras asegura que acudió a la policía a denunciarle.

Olivera: Tenía la clave de correo electrónico fuera, y la clave para entrar en el correo electrónico, dónde Ignacio mandaba.. Ferreras: Estba todo O: Mandaba todo el... Villarejo: Dónde trincaba y recibía. O: Trincado, en un mes trincado. Pero además, teníamos la clave y entrabábamos. V:Pero es buena persona.. No, eso fue un error, eso se lo inventaron ellos, el correo este eso no verdad, no es verdad, Mauricio. O: (initeligible) hijoputa, por publicarlo F: Te puedo asegurar, no contamos nada, yo me cogí un cabreo de la hostia, porque yo pedía silencio, silencio. Y yo fui a decirle a la policía por una razón, porque mi fuente... V: Estaba acojonado. F: Estaba acojonado no,vamos que le mandaron un par de rumanos, coño. Entonces el tío este... le van a matar, hostia. Informativamente puedo gestionarlo, pero yo no le puedo poner protección. O: Y la Cristina que no olvides que era ella la que iba por la pasta del orgullo. V: Con la bolsas del Corte Inglés. C: Ella lo niega, lo que decía ella que no... V: A mí me dijo ella que lo que iba, era al spa C: y si le abro la cuenta de correo y nos da la clave. Y nos dice, y como la cambie... Yo soy el administrador y la vuelvo a cambiar otra vez. F: Está llenito.

“Cuando esto se produce, que por los papeles parece ser que es en el 2010, empiezan toda la cacería contra mí, estos señores. Pero yo jamás me enteré de que existiera una cosa de éstas, o sea, ni la denuncia ni las operaciones urbanísticas, ni el Preston Child, ni nada de nada de nada, con lo cual es imposible que yo pudiera hacer nada, ni mandar a nadie, ni hacer demandar, porque nunca tuve conocimiento de esta causa. ”.

Es el propio presentador el que aparece como denunciante y quien pone en contacto a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Según publicó Crónica Libre, Florentino Pérez quería conseguir que la concesión de Colmenar de Oreja no fuese entregada a Martinsa tan fácilmente. “Yo creo que este señor, se construye una película con todo lo que se le ocurre, de todo lo que hay. Y cuenta unas historias que el señor Ferreras, no sé en qué se basaría, para para directamente hacer una denuncia y soltar todo este rollo”.

En el segundo, se acusa a González de atemorizar a la fuente de Ferreras, que según Villarejo, es declarado testigo protegido.

Olivera: En aquel momento, el fiscal de Madrid estaba por la labor, y yo fui a ver. Villarejo: Si no tiene 150, no tiene nada Ferreras: Fue Impecable, impecable. O: Me dice José Luis, adelante. Yo soporto el tema y lo vamos a hacer por la Fiscalía. F: Sí, yo fui. Y dije ¿declaro?. O: y aportamos el correo y dijeron no necesitamos nada porque tenemos el correo. ¡De puta madre!.Tú adelante. F: Y luego pillaron un juez bueno, ¿no? como siempre. V: Que Luego lo cambiaron, O:lo cambiaron F: Buscaron un sustituto V: Buscaron al sustito, y claro, bueno y lo cambiaron. F: Teníamos un cabreo.. O: Y pagado por la Comunidad de Madrid. V:Armengol, Armangol se encargó de cambiar el juez para que no lo largaran, a José Luis. F: Pero vamos y he perdido en contacto con la fuente, pero la fuente hubo un día. Es decir, estaba temblando, temblando. V: No, si se le declara testigo protegido. F: Le mandaron... V: Se le pone de testigo protegido por este tema, se intervinieronlos teléfonos y todo. Un curro de puta madre. F: Que a mí me tocaba las narices porque yo nunca quiero ir a la policía. V: Y porque este señor puede denunciarte al menos por este tema. F: Dije oye señores, este señor me cuenta esto, esto y esto, y este señor está dentro.

González se defiende. “Yo no he participado absolutamente en nada, ni tenía conocimiento de nada. Es más, de lo que yo he leído, que está en los papeles, que a mí me hicieron llegar… Me da la sensación de que este señor, que según él, es el que trabajaba con él y que era su fuente y denunciante; ese que estaba tan agobiado, da la sensación de que es un tío, que trabajaba con los señores que denuncian. Y en un determinado momento, se va o lo echan”.

Ignacio se refiere a la fuente, como el testigo supuestamente amenazado y que por las pistas dadas en la declaración. El expresidente está convencido de que no hay duda de que es un empleado que no está conforme con la retribución. “No sé qué grado de información tenían, pero el hecho cierto es que todo lo que hicieron terminó con un archivo judicial en los juzgados de Plaza de Castilla, al igual que hizo el de Estepona con el del ático y la Audiencia Nacional con Púnica”.

Comparte esto: Twitter

Facebook