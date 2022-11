La criticada ‘alianza’ de Olaf Scholz y Li Keqiang

China es el aliado comercial más importante de Alemania a nivel mundial desde hace seis años. No sorprende, pues, que el canciller alemán no viajara solo, sino que con una nutrida delegación de representantes de empresas alemanas punteras. Pero además, el canciller alemán Olaf Scholz y Li Keqiang, su homólogo chino, intercambiaron impresiones sobre el cambio climático, la deuda de los países más pobres, las vacunas y los Derechos Humanos. Lo analizamos en Crónica Libre, en esta segunda entrega.

Por Pilar Larrañaga, Alemania

La forma en que China y Alemania abordaron el reto de la pandemia fue diferente según el canciller alemán, pero ambos países comparten la responsabilidad de hacer frente a ella de forma conjunta. De ahí que el canciller llegase a un acuerdo con el presidente chino de autorizar la vacuna desarrollada en Alemania por la empresa Biontech para los ciudadanos extranjeros residentes en China. Y eso solo sería el primer paso. El canciller resaltó que tiene la esperanza de que la vacuna sea autorizada por las autoridades sanitarias chinas para el público en general en breve. De ahí que hayan hablado sobre su legalización en China y sobre los primeros pasos a dar con la Agencia Europea de Medicamentos de la Unión Europea que allanaría ese camino. Además, relató que habían convenido un intercambio de personal sanitario y datos entre el Instituto Robert Koch de Hamburgo y la institución homóloga china.

Tanto Leqiang como Scholz hicieron referencia al medio siglo de relaciones diplomáticas entre China y Alemania y, como consecuencia, a la intensificación del comercio bilateral. No obstante, Scholz enumeró algunos asuntos pendientes de resolver, por ejemplo en lo que concierne la apertura de Europa hacia China que no es correspondida en la misma medida por China, debido a que esta blinda determinados sectores a los inversores foráneos. Se lamentó que no hace muchos años se hablaba de intercambio mientras que la narrativa china se decanta a día de hoy por la autarquía. Afirmó que la propiedad intelectual es un tema que preocupa y debe ser objeto de debate. Se lamentó que las sanciones impuestas contra algunos países de la UE, afectan a la UE en su totalidad y aquellas dictadas contra diputados europeos son inaceptables. Dicho esto, el canciller evocó algún que otro encuentro personal con Leqiang, en concreto en Hamburgo, que dejó entrever que sentía estima por el dirigente chino.

Photo by Zoltán Bencze on Pexels.com

La deuda con los países más pobres

El canciller Scholz constató que situación de la deuda de los países más pobres ha empeorado de forma sustancial después de la pandemia y de la guerra de Ucrania debido a que disminuyen sus ingresos sin cesar mientras que esos países deben hacer frente a los pagos de su deuda puntualmente. El canciller recalcó que tanto Alemania como China tienen una gran responsabilidad para con esos países al ser sus acreedores. Anunció que habían acordado mantener contactos a través de sus consejeros para consensuar la forma de abordar ese problema.

La cuestión uigur

Llama mucho la atención que la cuestión uigur sea ampliamente recogida y difundida en los medios de comunicación de todo signo a nivel mundial siempre que un mandatario europeo visita China. Esta palabra actúa como ‘trigger’. En psicología y en electrotécnica se entiende como ‘trigger’ algo que desencadena un proceso. La palaba uigur evoca contenidos negativos en quien la lee o escucha. Es tal vez por este motivo que el canciller Scholz eligió las palabras zona geográfica de Xinjian y no le dedicó más que una mención escueta en el seno de un alegato genérico sobre los DDHH de las minorías de menos de un minuto. Para los que no lo sepan, viene bien recordar que unas 55 etnias minoritarias conviven con la etnia mayoritaria Han en China, entre las que se encuentran los uigures de fe musulmana.

¿Por qué no se sabe nada del resto de las etnias? ¿Trata China a todas esas esas etnias de forma diferente a la etnia uigur? ¿No las discrimina y por lo tanto no son merecedoras del cobijo internacional? Desconozco esos datos, pero debemos preguntarnos si lo que se trata desde la UE es de defender los derechos de una etnia supuestamente castigada o se pretende algo diferente. Sirva como dato que la política de solo un hijo ya abolida se impuso a la etnia mayoritaria Han y es habitual ver familias de uigures con tres hijos. Menciono esto por si ustedes leen que les impiden a los uigures tener tantos hijos como deseen.

Photo by Polina Kovaleva on Pexels.com

El relato de opresión de los uigures es una narrativa explotada mediáticamente por los EEUU hasta la saciedad y conquista la palestra mediática de forma periódica en fechas señaladas. Lo decisivo es que esa zona tiene yacimientos de petróleo sin explotar. Tal vez, esa tímida referencia de Olaf Scholz a la cuestión uigur fue solo un guiño para contentar a los EEUU en un momento de escalada internacional. Que Al-Jazeera se explayara en esto era de esperar, pero también lo han hecho otros medios norteamericanos como CNN con titulares un tanto burlones o fuera de tono en el semanario alemán como en DIE ZEIT.

El eco del viaje del canciller en medios norteamericanos

El titular de The Washington Post incide en el descontento en las filas de los socios de coalición de Scholz por el viaje del canciller a China. Ahora bien, señala dos cuestiones que han pasado desapercibidas en el escenario mediático que tienen que ver con la búsqueda de culpables y con la influencia que ejercen los EEUU en las decisiones del gobierno alemán. El artículo firmado por Loveday Morris, Emily Rauhala y John Hudson culpa a Angela Merkel de haber dejado a Alemania en una situación de vulnerabilidad energética por los contratos suscritos con Rusia bajo su mandato.

Acto seguido se lamenta de que el nuevo canciller Olaf Scholz no haya aprendido del pasado y sea reacio a romper lazos con China debido a la situación precaria en el mercado de abastecimiento energético con efectos devastadores para su actividad industrial. En cuanto al ámbito de decisión de un estado soberano, el citado periódico cita las palabras de un funcionario -que ruega permanecer anónimo- de la Embajada de los EEUU en Berlín que afirmó lo siguiente en cuanto a la compra de una terminal del puerto de Hamburgo: “La embajada dejó claro que sugeríamos de forma firme que no hubiera una participación mayoritaria de China y, como ven, cuando alteraron el contrato, no la hubo“.

Esto quiere decir que el gobierno alemán cedió ante las presiones de los EEUU a la hora de sellar el contrato con la empresa china COSCO. Otro empleado diplomático de esa misma Embajada se lamenta que Alemania está dispuesta a vender la empresa de Microchips Elmos de Dortmund en un momento en el que los EEUU quiere aislar a China de la tecnología avanzada a través de controles de exportación. Por activa y pasiva, los EEUU están comunicando al mundo que el objetivo de los EEUU es aislar a China. En vista de este escenario, ¿defienden los EEUU sus propios intereses o los intereses de Alemania cuando aconsejan a Alemania no comerciar con China.

¿Qué se entiende por soberanía y ámbito de libre decisión?

¿Se acuerdan del “bloqueo” a Cuba? Los EEUU siguen represaliando a todos aquellos países que entablen relaciones comerciales con la isla caribeña. Por lo tanto, es necesario preguntarse qué se entiende por soberanía y ámbito de libre decisión porque precisamente estas dos cuestiones son las que se esgrimen siempre contra Rusia en el conflicto de Ucrania. Una decisión es soberana cuando se toma sin coerción.

No olvidemos el siguiente dato en este contexto. Los EEUU mantienen bases militares en Alemania en las cuales se almacena armamento nuclear y donde había estacionados 34.500 soldados norteamericanos en 2020. Las tropas de las otras potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial ya habían abandonado Alemania, pero han vuelto los británicos con 3500 hombres y más de 800 automóviles según Westfalen-Blatt.

Los soldados de EEUU están en suelo alemán y tienen la llave de las bombas nucleares. Alemania no podría impedir que pulsasen el botón. Por tanto, las decisiones que ha venido tomando Alemania desde 1945 han buscado siempre no incomodar demasiado a los EEUU. Ojalá prevalezcan las virtudes que comparten chinos y alemanes que tienen que ver con la transparencia, sinceridad y honradez a la hora de sellar acuerdos. Esas a las que aludían Scholz y Keqiang forjan uniones duraderas.

