Las leyes retroactivas de Soria afectaron a más de 200 tecnológicas

La normativa para cancelar programas de ayudas concedidos por el PSOE afectó a más de 200 empresas tecnológicas españolas, pero salvando a empresas afines al PP. Crónica Libre habla en exclusiva con el empresario Javier Pérez Dolset, víctima de la cancelación de los programas de ayuda y la fabricación de informes falsos

Por Patricia Espinar

Como demuestran los emails y documentos internos del Ministerio de José Manuel Soria, publicados por nuestro medio. En el año 2008 el Gobierno del PSOE pone en marcha los programas AVANZA para fomentar el desarrollo de empresas públicas y privadas, ayuntamientos y universidades. Por ello de 2008 a 2015 se pusieron en circulación cerca de 2.000 millones de euros. Estos programas estaban marcados por la agenda de la UE en el programa Horizonte 2020. “Nosotros participamos entre 2008 y 2012 en los programas Avanza que había puesto en marcha el Gobierno de Zapatero, además de en un programa europeo que se llamaba Horizonte 2020 y que tenía una dotación presupuestaria gigantesca y cuyo objetivo era conseguir que Europa avanzara tecnológicamente”.

Javier Pérez Dolset denució la fabricación de pruebas falsas

Como publicamos en Crónica Libre, el ministerio de José Manuel Soria hizo una legislación con carácter retroactivo en la que se anulaban los requisitos existentes desde la Convocatoria de los Concursos, hasta la adjudicación de todos los fondos. En el memorándum que publicamos en Crónica Libre se reconoce que realizó este cambio para proceder, a continuación, a explicar las consecuencias que tuvo, que no fueron otras que convertir todos los expedientes de cumplidos a incumplidos. “Hasta el año 2014 nuestros programas tenían 100% de cumplimiento. Y de repente, ahí, a partir del 2015 pasamos a tener el 100 % de incumplimiento. No hubo justificación, la Administración decide y punto. Aunque siempre hemos pensado y dicho que los informes que estaban diciendo no tenía ninguna base. Ahora ya entendemos el porqué. Son cosas muy serias como para que alguien se ponga a inventarse informes y normativas y cambiarlas las bases de los concursos y las convocatorias que se hacen. Simplemente porque les viene bien electoralmente. Es confundir un partido político con el Estado”.

Luis de Guindos foto: Creative Commons Attribution 2.0

Todos los expedientes de la multinacional ZED de Pérez Dolset, se decidieron poner en Reintegro Total (incumplimiento) en base al procedimiento instaurado en octubre de 2014. Tras leer los artículos sobre el Ministerio de Industria en la época de Soria, publicados por Crónica Libre, el empresario asegura que todo cobra sentido. “Se inventan una normativa, que no estaban las bases y, por lo tanto, como no la conocíamos, es imposible que la hubiéramos cumplido. Es decir, todo el mundo estaba incumplido en eso, incluyendo nosotros. Y, además, en uno de los correos que habéis publicado, se dice que tienen una reunión, en la que deciden declarar incumplidos todos nuestros proyectos, incluso los que no habíamos terminado. Había algunos que ya estaban terminados y cerrados, pero otros que ni siquiera los habíamos empezado. Entonces es se ponen a escribir informes para justificar la decisión que han tomado. ¿Cómo alguien puede creer que una empresa pasa del 100% al 0%?, se pueden ajustar los mecanismos o directrices, pero no tanto”. La mayoría de los expedientes se tramitaron en la época de Luis de Guindos, y terminaron con el memorándum que publicamos en Crónica Libre, cuando Román Escolano llegó a Industria.

Román Escolano. Foto Ministerio de la Presidencia

Una de las cosas que más indigna al empresario es el silencio. “Me parece inaudito que hayan pasado 7 años y aquí todo el mundo esté callado. No entiendo como este escándalo no haya trascendido, ni que la Abogacía del Estado no se haya enterado. Básicamente, esta historia empieza durante el mandato de Soria, pero éste dimite poco tiempo después. Continúa la labor Luis de Guindos ¿le informan? El memorándum de ayer lo encarga Ramón Escolano, ¿se lo dan? Es imposible que este tema no tenga consecuencias ni se depuren responsabilidades, porque hay que ser muy preciso. Me gustaría saber si es que no lo leían, o se lo ocultaban. Yo preguntaría a los tres ministro: ¿Quién ideó esto?, ¿fue un funcionario, un alto cargo o un ministro? ¿Quién lo aprobó? Me gustaría saber a qué nivel se tomaron estas decisiones y por supuesto si la directriz la dio un ministro o fue por debajo, o por encima. En conclusión ¿quién tomó esta decisión?”.

Dolset asegura que el daño hecho a al Sector Tecnológico Español es incalculable. “La consecuencia no es solo la injusticia, es el daño que se ha hecho a más de doscientas empresas del sector tecnológicas españolas frente a Europa. Es que todas esas empresas tienen expedientes de incumplimiento. En España hay financiación cero para este tipo de proyectos, la única solución es revertir los expedientes de incumplimiento para poder volver a situar al sector empresarial tecnológico español a la altura europea, porque ahora están fuera de los planes de desarrollo por culpa de esta basura”.

Comparte esto: Twitter

Facebook