“Lo que pasa en las Cortes de Castilla y León es teatro, solo buscan la foto”

“Imbécil”, “que se jodan”, “pocilga” o “cochiquera” son algunas de las lindezas que se han escuchado por parte de Vox, PP y Podemos. La procuradora de Soria ¡Ya!, Vanessa García, denuncia en Crónica Libre los ataques recibidos en el parlamento autonómico y en las redes sociales, hasta el punto de denunciarlos. ¿El motivo? “No somos una plataforma ciudadana, ahora somos rivales y ocupamos los puestos que antes eran suyos”. Y además preparan el asalto al Congreso.

Por David Arnanz

“Me ha decepcionado el comportamiento que hay dentro de las Cortes, todo lo que ahí pasa es teatro, solo buscan la foto y salir en la prensa, aunque sea con insultos y malas formas”. Vanessa García, procuradora (como se llaman ahí a las diputadas) del Parlamento de Castilla y León por Soria ¡Ya! asegura que ya le habían avisado de lo que se iba a encontrar cuando llegara a la política. “No me lo creía, pero es así”, afirma.

Su agrupación consiguió tres diputados en las últimas elecciones de febrero de 2022. “No me arrepiento de estar aquí porque nosotros hemos venido a trabajar y no a perder el tiempo en discusiones y teatrillos a ver quién dice la tontería más grande o la más graciosa para salir en prensa. Eso me ha decepcionado mucho”. Lo que ha percibido rápido es la “falta más voluntad de política y de trabajo en las Cortes de Castilla y León”, sentencia con la autoridad que le da no vivir de la política. Esta mujer, abogada, de 45 años, no cobra de las arcas públicas por su desempeño político más que lo que le corresponde en dietas. Su trabajo en la empresa privada y en la política le hace tener una agenda propia de ministra.

Los insultos de Gallardo

La entrevista se desarrolla en una de las semanas más negras para el parlamentarismo autonómico, no solo de Castilla y León, también del resto del país. El pasado martes, el vicepresidente Juan García Gallardo, de Vox, llamaba “imbécil” a Francisco Igea, de Ciudadanos en sesión parlamentaria.

“Entre ellos se insultan porque lo hacen bidireccionalmente. Yo no he oído nunca a Igea insultar a nadie de Vox pero sí decir otros calificativos que entran dentro de la provocación”, afirma contundente sobre unas maneras que parecen estar al orden del día en este Órgano Legislativo, la casa de todos los castellanoleoneses.

Al día siguiente, miércoles, Pablo Fernández, procurador de Podemos afirmó que Gallardo cobra “100.000 euros de las arcas públicas por no hacer nada, solo quitarse el bozal e insultar a otros procuradores como hizo ayer”. El representante morado añadió que “esto es una cochiquera. Aquí se puede insultar sin que pase nada. Es un escándalo lo que se está permitiendo. Se está mancillando el parlamentarismo” y que “quieren convertir a las Cortes en el cortijo de PP y Vox”.

Tras el revuelo causado por tal intervención, a Francisco Vázquez, vicepresidente primero de las Cortes, del Partido Popular se le escuchó decir: “Estoy por suspender la sesión, reanudamos por la tarde y que se jodan”. La guinda del pastel de la elegancia parlamentaria la volvió a poner, otro día más, el vicepresidente autonómico, de Vox: “Tenemos derecho a existir. Somos un partido válido y tenemos derecho a traer debates. Apartemos este show y no convirtamos estas Cortes en una pocilga”.

Vanessa García reconoce a Crónica Libre que los procuradores de Soria ¡Ya! también están en el punto de mira de la ira política de los adversarios. “En las Cortes a nosotros nos llaman independentistas, nacionalistas 2.0., peleles, paneros… Y también en las redes sociales. Yo personalmente he sufrido ataques y otros delitos que han cometido contra mí de los que no puedo hablar porque están denunciados. Son delitos graves contra mí”.

Ataques de PP, PSOE y VOX

“En Las Cortes recibimos los ataques del PP y del PSOE. Los de VOX no nos dicen nada en las Cortes, ellos se desahogan en las redes”, afirma tajante García. “Hace poco, los del PSOE nos dijeron que estábamos de parte del Partido Popular; y los de VOX, que éramos parte del PSOE, eso el mismo día”, confiesa.

Las redes se inundan de mensajes de odio del tipo ‘Solo vais para ganar dinero’, ‘queríais sillón y ya lo tenéis’ o ‘preferís pisar moqueta antes que barro’, resultado de una crispación política que recibe el ciudadano. “Un día nos tachan de izquierda derecha y otro de derecha o extrema derecha. La mayoría de los insultos son anónimos, perfiles falsos o incluso, sabemos que de personas que cobran por ello”. Ante tal afirmación la pregunta es obvia. ¿Al servicio de algún partido político? “No lo sé (silencio) o no sé si lo quiero decir”, responde la procuradora García. “Este ambiente de malas formas ha existido siempre aquí en castilla y León. Las rencillas entre PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos son anteriores. De momento, los de VOX son bastante respetuosos, exceptuando los últimos plenos. Como ahora han cobrado mucha fuerza es probable que en un tiempo se vuelvan como los demás”, augura.

“Siguen las líneas marcadas por Madrid”

La representante de Soria ¡Ya! desvela sin cortapisas que este ruido político que sufren los castellanoleoneses es impostado: “El ambiente no es el mismo en los pasillos. Antes y después de las sesiones las relaciones entre todos, salvo excepciones, es cordial. Nos saludamos, charlamos, nos preguntamos por nuestras cosas y después empieza el show. Dentro pasa lo que pasa porque tienen que seguir la línea marcada por los partidos desde Madrid. Pasa igual que en el Congreso de los Diputados”.

A pesar de todo, los tres procuradores de Soria ¡Ya! aseguran que tienen claro que “nosotros hacemos política de consenso y no de enfrentamiento. Nosotros hemos venido a trabajar, no a perder el tiempo en tonterías, que es lo que hace el resto”.

Pero, ¿por qué los partidos tratan con desprecio a un grupo que hasta hace dos días era plataforma ciudadana con la que todos los políticos se fotografiaban? Vanessa García lo tiene claro. “Ahora somos rival político y ocupamos los puestos que antes ocupaban ellos”.

La España vaciada

El mayor éxito de la plataforma ciudadana Soria ¡Ya! fue en la manifestación del 31 de marzo de 2019 cuando consiguieron que la despoblación entrara en la agenda política, entonces todos los partidos políticos se querían apuntar el tanto de la España vaciada, era el tema de moda. Pero las cosas han cambiado. “Ahora lo siguen metiendo en sus programas electorales pero la diferencia con nosotros es que ya no exponen medidas reales o que se vayan a ejecutar”.

Tras el hito de marzo de 2019, decidieron abordar las instituciones y Soria ¿Ya! se convirtió en Agrupación de Electores, paso anterior a transformarse en partido político. Arrasó en las urnas y las cosas cambiaron. “Antes todos querían hablar con nosotros, éramos ciudadanos que dábamos más o menos guerra, pero ahora estamos en las Instituciones y el trato no es tan amable porque nos han votado un 42 por ciento de la población de Soria, que es muchísimo. Y me refiero a PP y PSOE, antes éramos un grupo simpático que nos recibían sin ningún problema y ahora el trato ya no es tan amable”, explica Vanessa García.

En estos meses en los que Soria ¡Ya! está presente en las Cortes de Castilla y León ha conseguido algo único: unión. A pesar de la crispación pública que hay entre todos los partidos, lograron un acuerdo por unanimidad para que la Junta inste al Gobierno central a que se apliquen las Ayudas al Funcionamiento de las empresas, medida de la que se beneficiarían zonas despobladas como Soria, Cuenca, Teruel o Zamora. “Es algo muy importante porque solo somos tres procuradores de Soria ¡Ya!, por lo que no tenemos poder de decisión. En las Cortes hay una mayoría del PP y Vox y todo lo que se vote lo van a ganar siempre ellos. Por eso cuando el PSOE o cualquier partido minoritario presentamos una proposición no de ley que tiene que ver con Soria sabemos que va a ser rechazada porque PP y VOX van a votar en contra”.

Tristeza e impotencia de una mujer que afirma que le gustaría presentarse al Congreso de los Diputados una vez que sabemos que Soria ¡Ya! se presentará a las próximas elecciones Generales. Y ahí Vanessa García vuelve a crecerse. “Igual me insultan o atacan porque se piensan que soy débil. Parezco más joven de los que soy y tengo una voz muy dulce, pero de débil nada. Si en la votación de la Asamblea deciden que vaya yo en las listas seguiré demostrando que soy muy fuerte”.

