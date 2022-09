Mohamed, el profeta según las fuentes islámicas, II

Los idólatras eran los árabes paganos de Meca, entre los que se encontraban el padre y la madre de Mohamed. Tal vez por eso no haya prácticamente referencias a él en toda su juventud de fuentes escritas de su entorno. Si Meca fue, tal y como cuenta el relato islámico, una ciudad de suma importancia de tránsito para el comercio entre la India y Siria, no se entiende cómo ninguna fuente externa jamás citase esta ciudad y mucho menos a Mohamed. Los episodios que se consideran milagrosos no aparecen en ninguna fuente histórica externa sino solo en los hadices. Meca (277 metros de altitud) es hoy una ciudad que acoge a millones de peregrinos y está situada en la península arábica a menos de 100 kilómetros de la costa del Mar Rojo. La Meca de hoy se abastece de agua por las innumerables plantas desaladoras que se encuentran ubicadas en la costa del Mar Rojo de Arabia Saudí, que carece de puertos naturales. En tiempos de Mohamed, no habría agua suficiente para abastecer a los numerosos mercaderes que cuenta el relato islámico que pasaban por Meca. Tal vez, no ocurrieron los hechos en Meca.