Nazanin Armanian:”EEUU y la UE han dado por finiquitado el islamismo en Irán”

La ola de manifestaciones ha entrado en su quinta semana pese a la represión de las fuerzas de seguridad. Por el momento, se contabilizan 231 iraníes asesinados en un poco más de un mes. En declaraciones a Crónica Libre, la periodista y activista iraní, Nazanin Armanian, ha asegurado que Estados Unidos y la Unión Europea han dado por finiquitado el islamismo en Irán.

Por Patricia Espinar

Irán sigue adelante con las protestas, como narra para Crónica Libre Armanian: “El martes 18, mañana, está convocada una huelga general del sector azucarero de Irán. El malestar en Irán ya tenía unas dimensiones diferentes, pero ocultas, bajo el tema del velo. El régimen no sabe qué hacer, no tiene ninguna salida a esta crisis. Crisis, sobre todo económica, de legitimidad. Tienen también una crisis en las relaciones internacionales, porque Estados Unidos no ha firmado el acuerdo nuclear ni lo va a hacer”.

Estados Unidos, pieza clave

El régimen no tiene ningún plan de reforma económica, política, social, asegura Armanian: “Es verdad que se acercaron a China y Rusia. Pero ellos saben perfectamente que el apoyo chino o ruso, no les salvará de su caída. Sin embargo, han pensado siempre, que solo es Estados Unidos quien les puede salvar o les puede derrocar. Saben que el último empujón lo dará a Estados Unidos. Eso lo saben. Por eso intentaron con todos los medios firmar el acuerdo nuclear”.

Estados Unidos ya está preparando la caída del régimen islámico iraní: “El encuentro de Blinken y Kamala Harris, ha sido con tres mujeres de la oposición de derechas, que conste, porque estas cosas son muy importantes. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos se está preparando una alternativa si cae el régimen, para que Irán no se desmadre. En este momento, a los demócratas no les interesa una caída total del sistema de régimen, el islamismo sí. Pero el sistema lo que es el capitalismo, las instituciones, el Ejército, eso no quiere que se toque”.

En la comunidad internacional, ya se está lanzando la idea de expulsar a los diplomáticos del régimen islámico de las embajadas, “vamos a insistir en esto, porque esta gente no es representante de Irán, del pueblo iraní”.

Hay otro factor, que hay que tener en cuenta, para entender la situación actual iraní: “La propia culpa y estupidez del régimen. Al prohibir los partidos políticos, sindicatos, al matar y asesinar dentro y fuera de Irán, a toda la cabeza opositora. Los líderes del mundo y de los movimientos políticos de Irán se han quedado sin interlocutores. El señor Jamenei no puede poner en una mesa a 100.000 personas que están en las calles. No hay un interlocutor. Por lo tanto, el Gobierno no puede negociar nada y lo que está haciendo es lanzar más militares. Están estudiando sin mandar los tanques a las calles, o sea, que puede haber un enfrentamiento directo con el pueblo, una sangría” afirma Armanian.

La OTAN en general, están mirando a ver qué pasa con Ucrania y Rusia. “El conflicto de Irán es superior, aunque parezca mentira, todas estas amenazas de bombas atómicas, no son más que palabras. Rusia no va a utilizar la bomba nuclear porque su país, está al lado. Es como si tirar piedras sobre su tejado. La cuestión de Irán es la más importante tanto para Estados Unidos como para Rusia y China. Porque cuando Irán se mueve, hace temblar todo Oriente Medio“.” afirma Armanian

Paralizar la industria petrolífera de Irán

La semana pasada hubo paros y protestas en la industria petrolera iraní. “Esto tiene varias consecuencias, la primera de ellas es la caída del régimen. Y la segunda es la subida de los precios de petróleo en los mercados internacionales. Hace dos semanas, ya subió el petróleo a 100 dólares casi. Hay que tener en cuenta en el contexto las sanciones contra Rusia y que el invierno se acerca. ¿Y si el petróleo no llegará a los países europeos?. Esto puede provocar una tensión en la política internacional, sobre todo en la Unión Europea y Estados Unidos“.

Kamala Harris se ha reunido con la oposición iraní. Foto: Departamento de Estado de los Estados Unidos

La hipocresía de Estados Unidos por el petróleo

No es la primera vez que los iraníes protestan. En junio de 2009, miles de hombres y mujeres, se manifestaron en las ciudades de Irán. Acusaban al régimen de los mulás, de falsificar los resultados de las elecciones presidenciales. En respuesta, fueron apaleados por el Ejército, se registraron numerosos muertos y heridos, igual que lo que está ocurriendo ahora.

Nazanin critica la hipocresía estadounidense: “En 2009, cuando hubo un levantamiento, la Revolución Verde, Obama no lo apoyó. Y hace cuatro días dijo: “Me arrepiento, me equivoqué en no apoyar aquel movimiento”. Pero no le creo, porque el interés de Estados Unidos en aquel momento era mantener al régimen islámico allí, por el precio del petróleo. Es parecido a lo que ocurre ahora. En ese momento, Obama había llegado hacía poco a la Casa Blanca. En sus planes, no entraba Irán, sino la retirada de las tropas de Afganistán e Irak y la crisis económica mundial. Hay que entender que un régimen de Irán caído, llevaría el precio del petróleo a 200 o 300 dólares el barril. Por ese motivo, Obama mandó una carta de felicitación a Ahmadinejad. Le apoyó en su elección, a pesar del fraude electoral con 10 millones de votos de más”.

El penal de Evín

El régimen asegura que ‘malhechores’ provocaron un incendio y enfrentamientos en el penal de Evín, en Teherán, pero grupos de derechos humanos ponen en duda el relato oficial. Por el momento, según la autoridad judicial iraní, hay ocho muertos y 61 heridos, de ellos cuatro graves, en el incendio ocurrido el sábado en la cárcel de Evin, en Teherán. Pese al cierre de las carreteras hacia Evín, los manifestantes se desplazaron a pie hasta el centro y en vídeos publicados en redes sociales podían escucharse cánticos de “Muerte al dictador”.

En la prisión de Evín, tambien llamada la “Universidad Evin” por la cantidad de intelectuales encerrados en ella, se encuentran actualmente numerosas personas detenidas durante las protestas y, en general, presos políticos y de conciencia, así como extranjeros. Según denuncia Amanian a Crónica Libre y en sus redes: Todo indica que el ataque a Evín ha sido planeado por el régimen, ya que en la imágenes se ven objetos incendiarios lanzados desde fuera”.

Unanimous decision today to take action against those in #Iran responsible for the death of #MahsaAmini and violent repression of peaceful protests.



The EU will always act against serious human rights violations.#FAC https://t.co/V9YgWvh37y — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022

Respuesta de la Unión Europea

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha pedido “transparencia máxima” a las autoridades iraníes. “La UE siempre actuará contra las violaciones graves de los derechos humanos” asegura Borrell en sus redes.

La Unión Europea ha adoptado hoy medidas restrictivas contra 11 personas y 4 entidades vinculadas a la muerte de #MahsaAmini y a la represión violenta de las protestas.

Today, the EU adopts restrictive measures against 11 individuals & 4 entities linked to the death of #MahsaAmini and to the violent repression of the peaceful protests pic.twitter.com/Q1v59IL4Ws — European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) October 17, 2022

