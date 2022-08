Rajoy además de Juan Carlos I conocían la visita del director del CNI a Corinna Larsen

El comisario Villarejo fue el abogado de Corinna Larsen desde 2015 hasta su detención en 2017. En el audio que desvela Crónica Libre, y al citar el litigio de Larsen con Juan Carlos I y con Félix Sanz Roldán, el policía señala al Gobierno y al Estado como conocedores de la visita en la que el ex director del CNI supuestamente la amenazó con matarla. Ahora sin embargo parece que Corinna da cobertura a la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro, con quien el comisario estuvo horas hablando de este conflicto.

Patricia López

La primera vez que Corinna Larsen se reunió con el comisario José Manuel Villarejo fue en Londres en compañía del expresidente de Telefónica Juan Villalonga, que mantiene una estrecha amistad con la examante de Juan Carlos de Borbón porque su esposa lleva la imagen de la empresaria germanodanesa. Era mediados de abril de 2015 y Villarejo ya sentía la presión del conflicto que tenía con el entonces director de los espías, el general Félix Sanz Roldán.

Como siempre, el policía que en ese momento se hacía pasar por abogado -es más, acababa de darse de alta en el Colegio de Abogados de Madrid a pesar de ser una actividad incompatible con la que todavía ejercía en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz-, puso la grabadora en marcha y le aseguró que él podría ayudarle con sus problemas en España. Tenían un enemigo común, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Ella aseguraba que Sanz Roldán la había amenazado con matarla y que había utilizado los recursos públicos para hacer de emisario matón del rey emérito, pero también del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Al menos esto es lo que le explica Villarejo el 1 de septiembre de 2015 al comisario Juan Antonio González (JAG); al consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Mauricio Casals, y al empresario Adrián de la Joya, que es conocedor de todas las gestiones hechas con Corina Larsen, como se puede escuchar a continuación.

Villarejo: El presidente [Mariano Rajoy] tuvo cinco minutos de grabación donde El Troll [Félix Sánz Roldán] amenazaba a una señora en nombre del presidente del Gobierno. Y eso tú ya sabes cómo es ese chico, que de pronto dice “hostias”... Mauricio Casals: Pero hasta donde yo sé, no está como antes pero tampoco… V: Está muy… MC: … tampoco está tocada del ala como la Cospedal. Juan Antonio González: Más tocada. MC: Entonces esta… V: Va muy tocada… JAG: ¿La chiquinina? [Por Soraya Saénz de Santamaría] V: Y la Pico más [María Pico, jefa de gabinete de la vicepresidenta] MC: Esta se ha pasado cuatro pueblos… Adrián de la Joya: Esta se ha pasado cuatro pueblos porque la otra la ha dejado, si es su jefa. V: El problema es que en un momento determinado el país lo manejaba la Pico, todas las cuestiones de inteligencia y demás los estaba llevando una soplapollas

El presidente [Mariano Rajoy] tuvo cinco minutos de grabación donde El Troll [Félix Sánz Roldán] amenazaba a una señora en nombre del presidente del Gobierno.

Rajoy aseguró en comisión de investigación parlamentaria que se enteró “bastante después” y sin que le “informara nadie” del viaje que hizo a Londres el director del CNI, Félix Sánz Roldán. Sin embargo esto no parece cuadrar con los pruebas que Villarejo dice tener y tampoco con que sí tuvieran conocimiento del viaje la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría y su jefa de Gabinete, María Pico.

A título privado, con gastos públicos y conocimiento de todos

El juwz londinense Matthew Nicklin que lleva la demanda interpuesta por Corinna Larsen, solicitó el pasado 24 de marzo a la empresaria que especificara si acusaba a la institución, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), o si pensaba que el general Félix Sánz Roldán actúo a título personal. Ella, que ahora en manos del abogado Juan Antonio Choclán, ha rectificado la demanda y esta semana ha declarado que Sanz Roldán actuó a título individual, por lo que deja de lado la batalla con la institución.

Villarejo asegura que la información sobre Mariano Rajoy la negará en un posible juicio como el que ocurrirá en Londrés.

Sin embargo, hay preguntas básicas como quién pagós los billetes del general, ¿lo hizo él de su bolsillo?, ¿No utilizó ningún servicio ni agente del CNI? ¿Ni un coche?

El mismo Villarejo asegura a sus comensales que esta información sobre Rajoy la negará en un posible juicio como el que va a existir en Londrés:

V: Pero ahí el presi supo esa información. Lo negaré en el juicio, pero estamos aquí los cuatro que somos de confianza, a mi esa información me la pidieron y yo la di. Me la pidieron, pam… MC: ¿Tienes la cinta? V: Claro. C: Pues pásame una copia… V: Claro… JAG: la información, ¿sobre quién? V: Al del CNI le llamamos el Troll, porque es pequeño y malvado, y entonces Corinna, quiso hablar con Corinna. Fue a verla y le dijo que le iba a matar a ella y a sus hijos en nombre del presidente del Gobierno, como no volviera con el rey viejo y le devolviera la pasta. AdJ: Eso fue en Londres y además entraron en su casa de Mónaco y arrasaron con todo, y está todo grabado por las cámaras de Seguridad… V: Y hace un año y pico que la tal Corinna ha nombrado a un tal Villarejo abogado suyo en España…

Por orden del rey emérito

Pero esta tendencia a echarse la carga sobre los hombros parece que viene de largo, según continúa la grabación a la que ha tenido acceso Crónica Libre. Aunque incluso en esta versión de Villarejo el general Sanz Roldán también habría acudido por orden de “el señor“, es decir, Juan Carlos de Borbón, como se escucha a continuación:

V: Claro, y entonces el presidente ha llamado al Troll y le ha dicho “oye, tú cómo amenazaste…” y el otro le ha dicho “no, no, esto fue a título personal. Yo fui allí a título personal porque me lo pidió el señor, en ningún momento hablé de ti” Y dice: “¿pero cómo que no hablaste de mi? El otro creo que es muy perro [por Rajoy] y no le ha dicho “pero si lo he oído, hijo puta…”. AdJ: Si está todo grabado. V: Y eso va a ser que le toque los cojones a alguno de estos periquitos. AdJ: Tiene toda la información. V: Tengo la mala suerte del mundo de que esa chica me aprecia, ha valorado y dice “es un tío serio”

De ese “a título personal” es del que se agarran ahora para dejar fuera al Centro Nacional de Inteligencia que dirige Esperanza Casteleiro, con quien los comisarios José Manuel Villarejo y José Luis Olivera estuvieron horas departiendo sobre este asunto en una agradable comida. No obstante los dos últimos años tanto Casteleiro como la ex directora Paz Esteban han estado acusadas junto al general Sanz Roldán al ser los representantes del Centro.

Además, el exdirector del CNI habló en dos comisiones de secretos oficiales con varios años de diferencia, una en 2013 y otra en 2018. Tanto en la primera que acudió Cayo Lara por IU, como en la segunda en la que estuvo Irene Montero por Podemos ningún partido tuvo quejas a las explicaciones que estaba dando en su condición de director del CNI, no de ciudadano individual.

Lo que Villarejo dice guardar aún de Casa Real

El que parece estar más perdido en la conversación es el comisario Juan Antonio González, que quiere saber si Villarejo todavía guarda alguna carta contra el CNI y Casa Real. Según se puede escuchar en su respuesta:

JAG: ¿Pero el Troll entonces sigue bien agarraito? V: Está bien jodido ahora. Otra cosa es… pero por qué, ¿por el rey viejo? JAG: No tiene esa información… V: Vamos a ver, el problema que tiene el troll, o el problema que tiene el rey viejo, es que desde hace muchos años Manglano le engañó al rey viejo y le dijo “vamos a mezclar las cuentas, de tal suerte que no se sepa cuales son las cuentas del rey y cuáles las de los fondos reservados. Entonces tiene un entramado de cuentas que lo que tienen es pillado por los huevos al viejo… AdJ: Al viejo y al Troll V: Mutuamente. Porque el único problema es que alguna de las cuentas las han utilizado para al nuevo pagarle cosas y ahí es donde se ha complicado la vida. Por eso las elecciones ahora generales se pueden poner muy calientes.

Comparte esto: Twitter

Facebook