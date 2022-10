Sánchez-Feijóo: duelo de experiencia en el Senado

“Yo tengo mucha más experiencia que usted elaborando y redactando presupuestos y le digo que estos van a ser los últimos que elabore su gobierno. Se lo digo de corazón, no para crisparle”. Núñez Feijoó ha sacado pecho por llevar más años de gestión que Sánchez y el presidente ha tirado de ironía para demostrar que no es un recién llegado: “Usted que tiene tanta experiencia”, le ha repetido un par de ocasiones, “usted que ha hecho muchos presupuestos y es un hombre tan experimentado no sé cómo llegó a triplicar la deuda publica en Galicia siendo su presidente”, le espetó ante la insistencia del líder del PP.

Ha sido un debate marcado por medidas económicas en el que no se ha economizado en ironías ni descalificaciones. Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 han sido uno de lo pilares sobre los que se han basado las intervenciones de los líderes del PSOE y del PP.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez se ha mostrado orgulloso porque sus presupuestos recogen el mayor gasto público en inversión de la historia y porque, con ellos, se garantiza el Estado de Bienestar. El líder del PP, sin embargo, los ha denominado Las hipotecas generales del Estado. “Han errado en todas las previsiones económicas, sus Presupuestos son ficticios. No sé si será por insolvencia o por mala fe”, ha asegurado Alberto Núñez Feijoó levantando los aplausos entre su grupo.

Varios han sido los senadores del Partido Popular que han sido llamados al orden por el presidente de la Cámara Alta para que guardaran silencio. Y eso que era un día muy importante para los populares, crecidos, en parte, por los buenos resultados que les dan las encuestas gracias al denominado ‘efecto Feijoó’.

El guión optimista del presidente

La comparecencia del presidente Pedro Sánchez comenzaba a las 16.03 horas y lo hacía con un llamamiento a la calma. “Los próximos meses no van a a ser fáciles y dependerán de las acciones de Putin pero en ningún hogar va a faltar el gas ni la luz. Que los ciudadanos estén tranquilos porque no va a haber apagones, ni racionamiento ni ninguna medida apocalíptica de los creadores de bulos”, ha asegurado tajante.

En este momento marcado por la incertidumbre -y no solo económica- el presidente ha querido comparar los nueve paquetes de medidas que el gobierno ha tomado para paliar los efectos de la guerra de Putin con las medidas tomadas por la covid-19. “La gestión de la pandemia fue el mayor ejercicio de cogobernabilidad con las Comunidades Autónomas. Por eso ahora no se puede hacer una política de impuestos a la baja porque puede poner en riesgo el Estado de Bienestar”, en referencia a los presidentes autonómicos que están echando un pulso al gobierno central amenazando con bajadas de impuestos, política liberal encabezada por Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del Gobierno ha enumerado todos los éxitos de sus medidas anticrisis, especialmente de la conocida como Excepción ibérica, la tarifa de la luz que se paga en España y Portugal, que ha reducido considerablemente los precios. El éxito es un hecho y Sánchez ha querido tirar de las orejas a la oposición. “Sería deseable que los hablaban de timo ibérico rectificaran”, ha dicho una vez. “Si no rectifican van a hacer el ridículo en Europa”, ha insistido.

Pero no ha conseguido arrancar una palabra de reconocimiento de Feijoó. El presidente le ha pedido al líder de la oposición que reconociera en la cámara cuál de las medidas para salvar a la clase media y trabajadora, a la industria y las empresas eliminaría con tal de reducir la deuda pública. “Le pido que diga en esta Cámara si está de acuerdo o no con la revalorización de las pensiones según el IPC? Dígalo porque si no estaría rompiendo el Pacto de Toledo”. Feijoó tampoco le ha contestado. “¿Está de acuerdo con subir el Salario Mínimo Interprofesional? ¿Está de acuerdo con gravar más a las grandes fortunas, a las energéticas, a los bancos y alas financieras? Diga sí o no porque ese silencio puede incomodar a las élites”. Feijoó no ha contestado a nuinguna de esas preguntas, ha preferido salir por peteneras.

Feijóo sigue a la gallega

“Me ha hecho tantas preguntas que no voy a tener tiempo para contestarle”, ha dicho para quejarse de que solo tuviera 15 minutos para su intervención. De hecho el Partido Popular lleva toda la semana intentando que le dieran más tiempo.

“Señor Feijoó, gracias por todas las propuestas que ha compartido con esta Cámara”, le ha dicho el presidente del Gobierno, lo que ha despertado las risas y aplausos de su grupo político. Otra vez, Sánchez tirando de ironía.

En su turno de palabra Feijoó ha hablado de las mentiras de Sánchez. “Va a exprimir a la clase media con el impuesto más silencioso, la inflación”. Y ha dado una medida anticrisis: “Acabar con el gobierno más caro de la historia, que cuesta más que el doble que el gobierno anterior”.

El líder de la oposición ha entregado un paquete de mediadas al presidente del Senado en vez de exponerlas ante los senadores y los españoles.

