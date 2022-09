Secta del Yoga: Plácido Domingo contrata a un abogado y defiende que le “usaron”

El cantante no ha sido llamado a declarar como testigo. Aunque teme pasar a ser un acusado más en la causa. Por ahora, son 14 los detenidos. El líder y otros tres acusados están bajo arrestro domiciliario, por su avanzada edad. La secta, entre otras cosas, usaba a mujeres para conseguir dinero a cambio de sexo.

Según ha podido constatar Crónica Libre, este vierne, Plácido Domingo envió a un reconocido abogado argentino, Christian Cúneo Libarona, a retirar un certificado del Juzgado Federal que encabeza Ariel Lijo que confirme que no está imputado en la causa. Por el momento, el cantante no ha sido acusado de nada y ni si quiera ha sido llamado a declarar como testigo. Aún asi, quiso corroborarlo oficialmente y tener el documento para exhibirlo ante cualquier acusación.

Audios que presuntamente demuestras su relación con la secta

Cuando la secta “Escuela de Yoga de Buenos Aires” fue desbaratada por la justicia argentina, se conoció el vínculo de una de las acusadas con el cantante español Plácido Domingo. En primer lugar, se oyeron conversaciones telefónicas que forman parte de escuchas judiciales entre el cantante y una de las mujeres más importantes de la secta, cuyo rol era organizar las relaciones sexuales entre las víctimas captadas y los potenciales aportantes. Se trata de Susana Mendelevich, conocida como “Mendy”, en los audios pactaban un encuentro.

Plácido Domingo: Es más, cuando salgamos del del, del del como se llama, de lo del, de lo, del del la cena. ¿Pues, ese, digamos, digamos venimos separados, no? Y después después lo hacemos así, porque ellos, mis agentes y todos se van a subir a la habitación conmigo. ¿Cuando yo suba, ves? Susana Medelevich: Perfecto, ah, entiendo perfecto. P: Osea, que así este... y ya después, pues como están en el mismo piso y todo, yo ya te digo, yo estoy en el en el 500, es que es 500 algo... S: Sí, no me mandes a la de otro, por favor. P: Por favor, por favor, No (risas), venga, pues OK, Este espérame, deja déjame ver.

La siguiente conversación es entre “Mendy” y el líder de la secta, Juan Percovich (83), hablando sobre la cita con el cantante.

Susana Medelevich: Muy buen día mi amor. Hola que que tal. Muy bien, ¿no te desperté, no? Juan Percowicz: No, no. S: (risas) Este, mi amor, una pregunta además de estar fascinada con este escenario que arman los dioses cada día más lindo y más divertido. Este, entre otras cosas de tantas que dijo Plácido, dijo que podría venir a visitarnos. Osea, visitarnos significa venir a visitarme. Porque él va a casa, en New York y lo recordó ayer, ¿no? Emm ¿A vos te parece que yo le podría preguntar a PET si eso sucede, si lo podríamos hacer en el Museo? J: Sí, mi vida. S: Bueno, bueno, me encanta. Me encanta. J: Mucha suerte. S: Tendré que sacrificarme una vez más. J: Una vez más mi amor. ¿No te ha dicho que estar en la Escuela es un dolor tras otro, dolor? S: Sí, pero si como sea demasiado... tengo mucha vocación de sacrificio, ¿no es cierto? J: Sí. Ay, cómo te quiero, te quiero mucho. S: Yo también a vos mi Juan mucho, mucho, muchos besos y. J: ¿Me contás cómo sigue? S: Sí, claro que sí, con detalles... es que eres. J: Gracias amor, te quiero mucho. Suerte. S: Gracias gracias a vos, gracias a vos, Chao.

“Yo no tengo nada que ver, me usaron” Plácido Domingo

Plácido Domingo asegura que le usaron

El tenor se defendió en los medios aclarando que no tenía nada que ver: “me usaron”, se quejó. Plácido admitió conocer a los responsables de la Escuela de Yoga, pero negó formar parte de la misma. Durante uno de sus conciertos en 1996, en el Campo Argentino de Polo, interpretó una canción compuesta por la propia Mendy.

Pablo Salum, lo vinculó a la organización desde 1996 y ha difundido material, que presuntamente, prueba esta relación en su canal de Youtube que “creo que está bueno que la Justicia Federal lo cite y le pregunte, quizás puede llegar a ser una víctima. Está bueno que lo indaguen para saber qué le sucedió, cómo lo utilizaron y qué favores le hizo a la organización, porque esto no es gratis”. Pueden ver el contenido íntegro del testimonio de Pablo Salum en su canal de Youtube.

Se esperan más detenciones

Por el momento hay 14 detenidos, acusados por los delitos de “reducción a la servidumbre, trata de personas, blanqueo de capitales, ejercicio ilegal de la medicina y asociación ilícita”. Percowicz fue beneficiado con arresto domiciliario al igual que Mendelevich y Silvia Herrero, cuyo rol sería la administración de la clínica ilegal que manejaba la secta.

Conciertos cancelados

En Chile, la productora ha anunciado la cancelación del concierto del 16 de octubre, aduciendo “dificultades en la logística de la gira” y a “una situación que se escapa de sus manos como productora”.

