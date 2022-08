Sobre “la bacalada que le metieron a Inda con la cuenta de Trías” y “el corrupto Pujol”

La falsa cuenta de Xavier Trías o la presunta relación en la cuenta Soleado entre el expresident Jordi Pujol y el rey emérito Juan Carlos I no faltaron en la sobremesa de la comida de mayo de 2016, a la que asisitieron los comisarios José Luis Olivera y José Manuel Villarejo, su socio Adrián de la Joya, el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Mauricio Casals, y el director de La Sexta y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

Patricia López

En la comida de la que está dando buena cuenta Crónica Libre y que se celebró el 17 de mayo de 2016, en el reservado de un restaurante del madrileño barrio de Salamanca, tras hablar de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Islas Granadinas y de lo fácil que resulta para los comisarios José Luis Olivera y José Manuel Villarejo crear cuentas falsas, cayó por su propio peso sacar a relucir la inexistente cuenta del dirigente catalán Xavier Trías, que también habían publicado Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta en El Mundo.

Como en el caso de Iglesias, según los comisarios José Luis Olivera y José Manuel Villarejo, los autores de la noticia sobre Trías no hicieron ninguna comprobación a pesar de ser advertidos de que la cuenta que les habían facilitado desde la Policía “era chunga”, como se puede escuchar y leer a continuación:

OLIVERA: Otra cosa, otra cosa sencillita. Cuando le metieron la bacalada a Eduardo con la cuenta de Cataluña… VILLAREJO: De Trías. ANTONIO GARCÍA FERRERAS: Llobatera… V: Eso es mentira también y también se lo dijimos. O: Eso es mentira y con 50 euros lo arreglas, bueno ahora con 51, 32. Te vas a un banco y dices “51,32 euros a esta cuenta”, si te lo devuelven pues ya sabes que es full del Estambul. F: ¿Y era full? V: Era full también, total, y se lo dije… F: ¿Y por qué se lo cuelan? V: Se lo cuelan a él, pues porque se lo comió, no sé… Yo se lo advertí, en los dos. Eso se lo dije a Eduardo: “Eduardo, eso es mentira, esa cuenta es chunga…” F: Y por qué tira para delante. Mira que le dije: “Eduardo yo te voy a preguntar pero te voy a decir que me resulta muy raro”. V: No, lo de esto último no F: Otra cosa es que, como tú y yo sabemos, Trías limpio, limpio… V: No, no, no, es chungo. Si tiene allí... O: Si tiene pasta, tiene pasta… pero no en esa cuenta. MAURICIO CASALS: Pero no en esa cuenta.

Eugenio Pino, ex DAO. Fue la Dirección Adjunta Operativa que encabezaba Eugenio Pino quien le dio la información falsa, asegura Villarejo a su interlocutor, Antonio García Ferreras, a quién el comisario recuerda la gran amistad que tiene con Eduardo Inda y “la cantidad de maldades que hemos hecho juntos, como el informe borrador”, refiriéndose al dossier realizado sobre la familia Pujol y que no tenía valor jurídico al igual que pasaba con el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), como se puede escuchar y leer a continuación:

Olivera: Si, si Eduardo hace una mínima comprobación, nada más contando los números de la cuenta vería que habría que ha faltado alguno. Esa es la primera y la segunda si tienes dudas, mándame una transferencia. VILLAREJO: Eduardo comete el error en este caso, porque yo le digo que es chungo... O: Voy al director adjunto operativo, a donde se gestiona la cuenta, yo le digo a mi secretario de Estado "esto es muy sencillito, 50 euros"... FERRERAS: 51 O: 51 con 32 para que no se vea el encargo que tengo que hacer... V: Tuvimos que hacer un viaje relámpago... F: ¿Pero le advertiste? V: ¿Y sabes lo que provocó eso? Que se fuera cabreado al DAO [Eugenio Pino] y la cagó más porque el DAO se puso nervioso, se acojonó y le enseñó el número y él publica el número y ahí es donde la caga. Si no llega a publicar el número... F: El otro no... V: Hubiera quedado una segunda cuenta que dice... O: A mi me dieron una segunda cuenta... F: ¿Y esa es buena? V: No, las dos son chungas... Es que hay un pavo de nuestro gremio que cobra cada vez que trae una información y cuando tiene el mes jodido... (risas) F: ¿Y por qué tiene el mes jodido? V: Pues porque tiene muchos gastos. Está divorciado, tiene una mujer gastosa, en fin y cuando llega el momento en que está jodido, pues viene con una cuenta o lo que sea. Hay gente que se lo come. Sí, y ahí hay gente que se lo come. Yo se lo he dicho muchas veces "no, vosotros veréis, pero en este tema no hay nada peor que estar necesitado". Y ahí es donde se lo come Eduardito. Eduardito, yo le quiero. ADRIAN DE LA JOYA: Una cloaca (risas) O: La comprobación fíjate sí es sencilla: te abres una cuenta en el Santander o el BBVA o el HSBCY "¿Mire usted, precisamente tengo una cuenta en Suiza hágame una transferencia de 103,21 porque tengo que cubrir unas cosas aquí en Ginebra". Y si te dicen "Oye, que lo han devuelto, que esta cuenta dicen que no existe", "Ah, pues me habré equivocado, la chica me habrá dado mal el número" V: Es son cosas trascendentes... Eduardo es buen tipo de corazón. Mira si nosotros hemos estado en maldades juntos, el informe borrador... [se refiere al de la familia Pujol] F: A mi lo que me jode es que estos dos, sobre todo Pujol, se salgan de rositas... me pongo enfermo... O: Se saldrán al final, porque no hay en Madrid, en Barcelona no hay ningún interés en perseguirle. MAURICIO CASALS: Totalmente de acuerdo, ni por parte de fiscales ni por parte de jueces. V: Y aquí en Madrid hay miedo escénico. MC: Tampoco.

La herencia del padre Trías

Pero hay uno de los comensales, Maurici Casals -le llaman los catalanes-, que conoce bien de dónde le viene el dinero a la familia Trías y hasta cómo fue repartido entre los diez hermanos que la componen, como se puede escuchar y leer a continuación:

Ferreras: Oye, yo estoy convencido. Mauricio Casals: Años 80, vvendió su padre el laboratorio Carlo Elva y entones… F: Y, ¿por qué no aparece la cuenta? C: Porque nadie lo ha investigado todavía. VILLAREJO: Está emboscá (sic). En el momento que tú metes cuentas numeradas. automáticamente, ahí, ahí hay un señor que es el ejecutor de la cuenta y ese señor es el que sabe de ti, es él. O sea, te trincan muchas veces por el correo interno que el ejecutor de cuenta hace con su director, pero… O: Es el caso de Arturo Fasana... V: Claro, el administrador... F: A ver, pregunto, ¿es imposible que al final descubramos que Trías tiene la cuenta? V: No es imposible, pero es costoso. F: ¿Lo vamos a conseguir? O: Es cuestión de que los suizos quieran mirar dentro de su área de financiera. C: Mucho más fácil. Tú hablas con uno de los hermanos de Javier, ¿los conoces? Porque Javier tiene 10 hermanos, porque todos cobraron lo mismo. Porque era la herencia del padre. V: No y el que sabe todo eso es Javier de la Rosa. Javier de la Rosa, que es muy tronco de Trias porque vivían juntos en la misma casa, allí en doctor Fleming, cómo sabes y tal, y él le organizó muchas de las cosas, igual que se las organizó a Pujol.

Un año más tarde, en los Paradise Papers, se encontraría el “trust” suizo de la familia Trías, que el político siempre dijo desconocer, y que como decía Casals pertenece a la herencia repartida igualmente entre todos los hermanos. En 2013, antes de que El Mundo publicaran la falsa cuenta de Xavier Trías, dicha estructura fue disuelta por el abogado de la familia y quedó todo completamente regularizado.

Soleado, la cuenta de Pujol y el emérito Juan Carlos I

Sin embargo, lo que todos parecen tener claro – menos García Ferreras- es que nunca será contundente la Justicia con la familia Pujol debido a los intereses económicos que este ha mantenido con el rey emérito Juan Carlos I, como se escucha y lee a continuación:

El expresidente de Catalunya, Jordi Pujol. Juan Carlos de Borbón.

Ferreras: Solo una duda que tengo. Yo mi teoría es que el ser más corrupto que existe en este país se llama Jordi Pujol... Villarejo: Sin lugar a dudas... F: Pero el más corrupto y el más sinvergüenza, creo que ya hay suficientes pruebas. ¿Por qué cojones no hay ningún fiscal, ningún juez que dice a prisión provisional? No me jodas. ADRIÁN DE LA JOYA: Claro, efectivamente. V: Porque es la misma cuenta… La misma cuenta Soleado, la misma cuenta... ADJ: ¡¡¡Pero bueno, por favor!!! F: ¿La misma cuenta? ¿Esa otra vez…? OLIVERA: Y el mismo gestor... ADJ: Si es que todo es lo mismo... V: El mismo gestor de cuentas, la misma tal y llamó al viejo [al rey emérito Juan Carlos I] y le dijo, “tío, que no vamos a hacer mucho daño, tú verás”. Y ahí provocó que Gallardón [Alberto, exministro de Justicia con Mariano Rajoy] tuviera que boicotear todo, qué tal… A nosotros nos sacaron de esa investigación en el momento que empezó… F: Es que es un ladrón, es que la fortuna es millonaria... V: Enorme. F: Es que ha robado como nadie en este país. V: Es un tipo sin escrúpulos que ha utilizado... F: Hay que acabar con él... V: Totalmente... O: Yo he estado en el despacho de Fasana [también gestor de algunos de los detenidos en la operación Gürtel] DlJ: ¿Hay que acabar con quién? Hay que acabar con esa familia. V: Con el Jordi. F: Hay que acabar con esta panda de sinvergüenzas. DlJ: Imagínate en las comisiones del tren de la Meca-Medina era Villar Mir el que recogía... F: El marqués de Villar Mir DlJ: Era el que recogía todas las comisiones y la mitad con se la quedaba el viejo [por el emérito Juan Carlos I] y la otra mitad se las daba a la mujer de [Adnan] Kashoggi [conocido traficante de armas que en ese momento estaba casado con Shahpari Zanganeh, su tercera esposa y de la que se separó en 2014] y a otra mitad se lo daba a Corinna y la otra mitad se la quedaba él. La polla de Bedoya, de Sorolla y de Montoya. V: Pero coincido contigo. El más corrupto es este individuo porque además es con más escrúpulos, el más cínico y el que mas se ha investido de la condición de político. MC: Y el que más daño ha hecho. V: Totalmente. MC: Porque controlando la cultura nos ha jodido a todos.

