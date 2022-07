Villarejo sobre Ferreras: “Denunció a Ignacio González para favorecer unas obras de Florentino [Pérez]”

Esbirro, chantajista o jeta son algunos de los calificativos que el comisario José Manuel Villarejo le regala al director de La Sexta, Antonio García Ferreras, en la descripción que hace de él al empresario Adrián de la Joya. Cuatro horas de comida después y unos cuantos encargos, la amistad quedará sellada entre el presentador y “la deidad cordobesa”.

Patricia López

Los primeros en llegar al restaurante del lujoso barrio madrileño ese 17 de mayo de 2016 fueron el comisario José Manuel Villarejo y su socio Adrián de la Joya. Venían de reunirse con los hermanos navieros Pérez Maura, cuyo encargo da origen a la pieza PIT que se investiga en la macrocausa Tándem, instruida por el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quién ha ofrecido a la exFiscal General del Estado, Dolores Delgado, que se persone como perjudicada.

En esos minutos de espera y ante un plato de buen jamón, Villarejo le cuenta a su socio lo que él sabe y opina del director de La Sexta y presentador del programa Al Rojo vivo, Antonio García Ferreras. A priori, el policía deja claro que se trata de un “esbirro” del presidente del Real Madrid y del Grupo ACS, Florentino Pérez. Como ejemplo de esta subordinación, Villarejo cuenta una denuncia que el propio Ferreras habría puesto contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con el fin de favorecer la concesión de unas obras a Pérez frente a Fernando Martín de la constructora Martinsa.

Ferreras habría hecho un chantaje al PP, a Álvaro Lapuerta (extesorero del PP ya fallecido) y al que denomina “el viejo” y a Ignacio González con el único fin de ayudar a quién le sacó de la cadena SER para convertirlo en dircom del Real Madrid y hombre de confianza, según se escucha y lee a continuación:

Adrián de la Joya: A ver Ferreras y la pela... Villarejo: ¿Quién? ¿éste? Éste no, éste es un trincón, este es un esbirro de Florentino… es un esbirro total. Estuvo de relaciones públicas del Real Madrid, estuvo tal, este junto con el que era tronco de Zapatero montaron el tinglado este de La Sexta y tal, y el dinero por el morro, por estar… AdJ: Este debe ser un jeta de la hostia. V: Un jeta... vamos. AdJ: Un profesional de la gente. V: Un profesional, total, habilidoso y espabilado de cojones, de cojones. Éste le prepara una intriga al Gordo para Ignacio González, cuando estaba a tope y tal. Y dio datos que se le abrieron un sumario, ese donde luego lo cerraron de manera chunga y tal, este lo inicia él. Donde sale con el canuto y sale la otra con las bolsas del Corte Inglés. Todo eso que te he contado, sabes, que hay u sumario que se perdió, lo inicia éste. Da una información de una serie de tíos, lo que pasa es que el Oli [ex comisario de la UDEF, José Lu8is Olivera] lo detecta que estaba… AdJ: Y lo corta. V: …chantajeando a éste, y atacando al viejo [el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta], sabes, y chantajeando a Fernando Martín de Martinsa para una serie de obras que entraban en conflicto con Florentino [Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y del Grupo ACS]. y claro, empieza... Un figura. AdJ: Éste le estaba chantajeando a él. V: No me jodas, y luego empieza a filtrar noticias y tal del sumario, claro como tenía un tío ahí que estaba personado, y le dijo el Oli: “pero hombre, tronco, cómo coño. AdJ: ¿A éste? V: A éste ¿Y entonces? cogió a otro... no, no.

Estaba chantajeando a Fernando Martin de Martinsa por unas obras que entraban en conflicto con Florentino Pérez”, según Villarejo

Preston Child y el testigo protegido

La denuncia puesta por Ferreras en 2009 en las propias instalaciones de La Sexta, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Crónica Libre, habla de una presunta trama en torno a la empresa Preston Child S.L. Es el propio presentador el que aparece como denunciante y quien pone en contacto a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) con “la fuente”, el testigo supuestamente amenazado y que por las pistas dadas en la declaración no que hay duda de que es un empleado que no está conforme con la retribución.

Es en este caso es el comisario José Luis Olivera quien le recuerda el hecho a Ferreras y le recrimina que se publicara la denuncia al poco de haberla puesto, ya que les impidió conseguir la información suficiente, según se puede escuchar decir al policía a continuación. Sin embargo, según las fuentes consultadas por Crónica Libre, “necesitaba que se hiciera pública para que al concesión que Florentino Pérez quería conseguir en Colmenar de Oreja no fuese entregada a Martinsa tan fácilmente”.

Así, el comisario Olivera no duda en explicarle el trabajo interno que se hizo en 2009 contra Ignacio González, que Villarejo utilizó en una de sus notas informativas contra el expresidente madrileño y que no han servido por el momento para condenar al exdirigente del PP.

Olivera: Cuando lo de Ignacio González, aquel tema, que diste tú a la UDEF, que si te hubieras callado una semanita, en vez de hacer el canelo. Ferreras: Pero te voy a contar la verdad, vamos a ver. ¿Por qué yo reaccioné así? Es decir. Porque al tío le estaban amenazando. O: ¿A quién? F: Yo te... yo te, vamos a ver, yo tengo un tío. O: Pero fuiste ahí para salvarlo, es que no hay otra. F: ¿A quien, a Ignacio? que no hombre no. O: ¡Qué le teníamos trincado con todos los correos electrónicos. F: Yo no conté nada. Te juró que no. O: En Público.

Según Olivera, Villarejo y Ferreras, en la trama estaría también implicada la siguiente presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que recogería el dinero “en bolsas de El Corte Inglés de Arguelles”, según Villarejo.

Lo cierto es que el caso Preston Child quedó archivado en los juzgados de Plaza de Castilla, al igual que hizo el de Estepona con el del ático y ahora la Audiencia Nacional que ha dejado a Ignacio González fuera del caso Púnica. Habrá que ver qué ocurre en Lezo, donde aún se le acusa en tres piezas. Una de ellas, la polémica del tren de Navalcarnero, donde el casi millón y medio de euros que supuestamente le pagó OHL de mordida continuaba en la cuenta suiza de Adrián de la Joya una década después.

